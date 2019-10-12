Фердинанд считает Джеймс лучшим игроком "Юнайтед" в этом сезоне

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что вингер Даниэль Джеймс является лучшим игроком "красных дьяволов" в этом сезоне.

Прошлым летом "Юнайтед" заплатил "Суонси" 18 миллионов фунтов за Джеймса. 21-летний валлиец великолепно освоился в команде Оле Гуннара Сульшера, отметившись тремя голами в 10 матчах.



Фердинанд убежден, что никто в "Юнайтед" не ожидал такой прыти от игрока, который прежде не имел опыта выступлений в Премьер-Лиге. Но в то же время Рио рассматривает успехи Даниэля как упрек в адрес его партнеров по команде.



"Я не думаю, что они ("Юнайтед") ожидали получить от Даниэля Джеймса то, что он уже демонстрирует на столь ранней стадии своей карьеры в "Манчестер Юнайтед".



"Пока что он, вероятно, является самым полезным игроком "Юнайтед", но что это говорит об остальной команде?"



"Когда покупаешь кого-нибудь из "Суонси", ты, наверное, ожидаешь отдачи от этого игрока в более отдаленном времени".



"Однако в данный момент они используют его даже в нападении как своего главного игрока в команде. Это многое говорит о состоянии "Манчестер Юнайтед" в данную минуту", — сообщил Фердинанд talkSPORT.