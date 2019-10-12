"Барселона" включила Кейна и Рэшфорда в шорт-лист на замену Суаресу

"Барселона" включила англичан Харри Кейна из "Тоттенхэма" и Маркуса Рэшфорда из "Манчестер Юнайтед" в свой шорт-лист на замену нападающему Луису Суаресу.

В этом сезоне Суарес забил шесть голов за "Барселону" во всех турнира, однако каталонский клуб уже готовится к жизни без Луиса, ведь тому в январе исполнится 33 года.



По информации Mundo Deportivo, чемпионы Ла Лиги составили шорт-лист из четырех нападающих, которые обладают потенциалом, чтобы заменить Суареса.



В качестве возможных преемников уругвайца, помимо Кейна и Рэшфорда, "Барселона" также рассматривает Килиана Мбаппе из ПСЖ и Лаутаро Мартинеса из "Интера".



Еще "Барселоне" интересен Роберто Фирмино из "Ливерпуля", однако на "Ноу Камп" считают, что переманить бразильца от победителей Лиги Чемпионов не представляется возможным.