"Барселона" включила Кейна и Рэшфорда в шорт-лист на замену Суаресу
"Барселона" включила англичан Харри Кейна из "Тоттенхэма" и Маркуса Рэшфорда из "Манчестер Юнайтед" в свой шорт-лист на замену нападающему Луису Суаресу.
В этом сезоне Суарес забил шесть голов за "Барселону" во всех турнира, однако каталонский клуб уже готовится к жизни без Луиса, ведь тому в январе исполнится 33 года.
По информации Mundo Deportivo, чемпионы Ла Лиги составили шорт-лист из четырех нападающих, которые обладают потенциалом, чтобы заменить Суареса.
В качестве возможных преемников уругвайца, помимо Кейна и Рэшфорда, "Барселона" также рассматривает Килиана Мбаппе из ПСЖ и Лаутаро Мартинеса из "Интера".
Еще "Барселоне" интересен Роберто Фирмино из "Ливерпуля", однако на "Ноу Камп" считают, что переманить бразильца от победителей Лиги Чемпионов не представляется возможным.
12.10.2019 14:00
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Последние комментарии:
Рэш не продается!
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Эти даже вдвоём не смогут заменить Суареза, лол)
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у Барсы такие во втором составе играют, норм вброс:)
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2 бревна с команд второй десятки АПЛ? Что они там курят на камп-ноу?
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