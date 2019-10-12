"Барселона" включила Кейна и Рэшфорда в шорт-лист на замену Суаресу

Харри Кейн и Маркус Рэшфорд "Барселона" включила англичан Харри Кейна из "Тоттенхэма" и Маркуса Рэшфорда из "Манчестер Юнайтед" в свой шорт-лист на замену нападающему Луису Суаресу.

В этом сезоне Суарес забил шесть голов за "Барселону" во всех турнира, однако каталонский клуб уже готовится к жизни без Луиса, ведь тому в январе исполнится 33 года.

По информации Mundo Deportivo, чемпионы Ла Лиги составили шорт-лист из четырех нападающих, которые обладают потенциалом, чтобы заменить Суареса.

В качестве возможных преемников уругвайца, помимо Кейна и Рэшфорда, "Барселона" также рассматривает Килиана Мбаппе из ПСЖ и Лаутаро Мартинеса из "Интера".

Еще "Барселоне" интересен Роберто Фирмино из "Ливерпуля", однако на "Ноу Камп" считают, что переманить бразильца от победителей Лиги Чемпионов не представляется возможным.


Метки Барселона, Кейн, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 12.10.2019 14:00

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  1. mancunia-planet 12.10.2019 14:49 # mancunia-planet
    Рэш не продается!

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  2. largo-winch 12.10.2019 14:20 # largo-winch
    Эти даже вдвоём не смогут заменить Суареза, лол)

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  3. alexomck 12.10.2019 14:13 # alexomck
    у Барсы такие во втором составе играют, норм вброс:)

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  4. lfc-in-my-heart 12.10.2019 14:13 # lfc-in-my-heart
    2 бревна с команд второй десятки АПЛ? Что они там курят на камп-ноу?

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