Смоллинг сравнил Серию А и Премьер-Лигу

Защитник "Ромы" Крис Смоллинг рассказал о разнице между футболом в Серии А и Премьер-Лиге.

Приход в "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра заставил Смоллинга отправиться в "Рому" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2019/20.



Итальянский футбол не стал шоком для Криса, однако к некоторым вещам 29-летнему англичанину все же пришлось привыкать.



"В плане инфраструктуры и расписания чересчур большой разницы нет. Как и в "Юнайтед", здесь мы играем каждые несколько дней, поэтому во время тренировок на неделе основной упор делается на тактику и восстановление, нежели на долгие и упорные занятия".



"Но что касается матчей, особенно понаблюдав за Серией А своими глазами и изучив соперников, я могу сказать, что здесь у вас гораздо больше команд, которые играют с двумя нападающими, нежели в Англии, и это создает тебе гораздо больше проблем".



"В Англии довольно часто тебе приходится иметь дело только с одним нападающим, поэтому другой центральный защитник страхует тебя. Здесь же вы часто остаетесь два на два. Здесь совершается гораздо больше рывков тебе за спину".



"Это определенно новые испытания для меня, и я этим наслаждаюсь — мне весьма нравится бороться и бегать против нападающего. Это соответствует моей игре", — сообщил Смоллинг официальному веб-сайту "Ромы".