Кепа хочет вернуться в "Атлетик"
Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага заявил, что планирует вернуться в "Атлетик" из Бильбао.
Присоединившись к "синим" летом 2018 в статусе самого дорогого голкипера мира, Кепа очень неплохо освоился в английском футболе и не дает поводов вспоминать о своей выходке в финале Кубка Лиги.
Контракт Аррисабалаги рассчитан до 2025 года, однако 25-летний испанец уже задумывается о возвращении в родную гавань.
"Конечно, я бы хотел вернуться в "Атлетик". Я не знаю, когда или как это может произойти, но я бы определенно хотел снова поиграть за "Атлетик". Я сохранил отличные воспоминания об этом клубе", — цитирует Кепу The Sun.
12.10.2019 12:00
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Зачем им эта дырка? Атлетик всего четыре гола пропустил, в два раза меньше Барсы и Реала. Там с голкипером все в порядке.
Этот же дыркач уже пятнадцать пустил. лол
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по современным нормам играет ногами на самом высшем уровне/ а это важнейший аспект построения игры - так что платили осознанно. и в целом резкий тип с реакцией все ок
понятно \\ что имел в виду возраст 36 лет доигрывать снова в Атлетик отправится . что вполне адекватно
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В юве его главным тренером и сосари ассистентом
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кипер пропускающий каждый второй удар не факт что и Атлетику нужен, пусть дальше Челси топит.
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Один из лучших киперов современности. Дегей мумушный рядом не стоял.
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