Кепа хочет вернуться в "Атлетик"

Кепа Аррисабалага Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага заявил, что планирует вернуться в "Атлетик" из Бильбао.

Присоединившись к "синим" летом 2018 в статусе самого дорогого голкипера мира, Кепа очень неплохо освоился в английском футболе и не дает поводов вспоминать о своей выходке в финале Кубка Лиги.

Контракт Аррисабалаги рассчитан до 2025 года, однако 25-летний испанец уже задумывается о возвращении в родную гавань.

"Конечно, я бы хотел вернуться в "Атлетик". Я не знаю, когда или как это может произойти, но я бы определенно хотел снова поиграть за "Атлетик". Я сохранил отличные воспоминания об этом клубе", — цитирует Кепу The Sun.


Метки Аррисабалага, Атлетик, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.10.2019 12:00

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  1. fc-oil 12.10.2019 12:22 # fc-oil
    Зачем им эта дырка? Атлетик всего четыре гола пропустил, в два раза меньше Барсы и Реала. Там с голкипером все в порядке.
    Этот же дыркач уже пятнадцать пустил. лол

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  2. gidro-met 12.10.2019 12:18 # gidro-met
    по современным нормам играет ногами на самом высшем уровне/ а это важнейший аспект построения игры - так что платили осознанно. и в целом резкий тип с реакцией все ок

    понятно \\ что имел в виду возраст 36 лет доигрывать снова в Атлетик отправится . что вполне адекватно

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  3. smokekush 12.10.2019 12:11 # smokekush
    В юве его главным тренером и сосари ассистентом

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  4. alexomck 12.10.2019 12:11 # alexomck
    кипер пропускающий каждый второй удар не факт что и Атлетику нужен, пусть дальше Челси топит.

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  5. chelsea88 12.10.2019 12:04 # chelsea88
    Один из лучших киперов современности. Дегей мумушный рядом не стоял.

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