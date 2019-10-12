Кепа хочет вернуться в "Атлетик"

Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага заявил, что планирует вернуться в "Атлетик" из Бильбао.

Присоединившись к "синим" летом 2018 в статусе самого дорогого голкипера мира, Кепа очень неплохо освоился в английском футболе и не дает поводов вспоминать о своей выходке в финале Кубка Лиги.



Контракт Аррисабалаги рассчитан до 2025 года, однако 25-летний испанец уже задумывается о возвращении в родную гавань.



"Конечно, я бы хотел вернуться в "Атлетик". Я не знаю, когда или как это может произойти, но я бы определенно хотел снова поиграть за "Атлетик". Я сохранил отличные воспоминания об этом клубе", — цитирует Кепу The Sun.