Фердинанд: "Очень удивлюсь, если "Юнайтед" уволит Сульшера"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд уверен, что "красные дьяволы" не настолько наивны, чтобы поспешно избавляться от своего главного тренера Оле Гуннара Сульшера.

Подопечные Сульшера ужасно начали новый сезон, одержав только две победы и занимая 12-ю позицию в Премьер-Лиге. Плохие результаты сгустили тучи на Оле Гуннаром, однако Фердинанд убежден, что эти трудности были ожидаемыми для боссов клуба.



"Этого не может быть, чтобы клуб думал, что все сразу наладится. Они не настолько наивны, чтобы думать, что их ситуация изменится в одночасье".



"Они должны были знать, что поначалу будет больно и что результаты не всегда будут в нашу пользу, особенно с учетом новой кадровой политики и ставки на молодых игроков".



"Именно поэтому я не могу себе представить, что они будут поспешно менять главного тренера. Я очень удивлюсь, если однажды проснусь и, открыв газету или приложение, увижу, что он (Сульшер) ушел так скоро", — сообщил Фердинанд talkSPORT.