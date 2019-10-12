Рой Кин раскритиковал Роуза

Данни Роуз Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскритиковал игру Данни Роуза за сборную Англии против Чехии.

Накануне вечером в Праге англичане потерпели свое первое за последние 10 лет поражение в квалификационном матче к какому-либо большому турниру.

Подопечные Гарета Саутгейта были биты чехами со счетом 2:1, и особенно расстроила Кина игра левого защитника "Тоттенхэма".

"Не нужно паниковать. Статистика Гарета все равно впечатляет. Однако я обеспокоен некоторыми игроками — игроками, которые не учатся. Ты не можешь продолжать ждать этих парней".

"Сегодня вечером Данни Роуз сыграл таким образом... Боже мой, кто-нибудь должен достучаться до этого парня. Он показал шокирующую, ужасную игру. Думаю, через три-четыре года он будет точно таким же — некоторые игроки просто не учатся на своих ошибках, и ты будешь страдать от этого", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.


Метки Кин, Роуз, сборная Англии, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 12.10.2019 10:00

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Последние комментарии:




  1. lfc-in-my-heart 12.10.2019 10:31 # lfc-in-my-heart
    тренер тот ещё физрук. Как можно выпустить роуза и трипера при живых и здоровых чилуэлле и ТАА? просто в мю этого философа!!!!

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  2. gary47 12.10.2019 10:22 # gary47
    Роуз почти всегда плох и очень часто ужасен!

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  3. sausage 12.10.2019 10:20 # sausage
    Этот нигер просто занят был другим - прислушивался к трибунам в надежде услышать расистские крики, чтобы уйти с поля с гордо поднятой башкой. А так-то там и Райс, и Кин сыграли плохо. Но у них хоть есть время учиться.

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  4. alexomck 12.10.2019 10:16 # alexomck
    потому что он чорний?

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  5. ganinilyha 12.10.2019 10:06 # ganinilyha
    Сказал бы прямо: "Тупой кривоногий ниггер"

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