Рой Кин раскритиковал Роуза
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскритиковал игру Данни Роуза за сборную Англии против Чехии.
Накануне вечером в Праге англичане потерпели свое первое за последние 10 лет поражение в квалификационном матче к какому-либо большому турниру.
Подопечные Гарета Саутгейта были биты чехами со счетом 2:1, и особенно расстроила Кина игра левого защитника "Тоттенхэма".
"Не нужно паниковать. Статистика Гарета все равно впечатляет. Однако я обеспокоен некоторыми игроками — игроками, которые не учатся. Ты не можешь продолжать ждать этих парней".
"Сегодня вечером Данни Роуз сыграл таким образом... Боже мой, кто-нибудь должен достучаться до этого парня. Он показал шокирующую, ужасную игру. Думаю, через три-четыре года он будет точно таким же — некоторые игроки просто не учатся на своих ошибках, и ты будешь страдать от этого", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.
12.10.2019 10:00
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Последние комментарии:
тренер тот ещё физрук. Как можно выпустить роуза и трипера при живых и здоровых чилуэлле и ТАА? просто в мю этого философа!!!!
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Роуз почти всегда плох и очень часто ужасен!
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Этот нигер просто занят был другим - прислушивался к трибунам в надежде услышать расистские крики, чтобы уйти с поля с гордо поднятой башкой. А так-то там и Райс, и Кин сыграли плохо. Но у них хоть есть время учиться.
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потому что он чорний?
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Сказал бы прямо: "Тупой кривоногий ниггер"
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