Рой Кин раскритиковал Роуза

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскритиковал игру Данни Роуза за сборную Англии против Чехии.

Накануне вечером в Праге англичане потерпели свое первое за последние 10 лет поражение в квалификационном матче к какому-либо большому турниру.



Подопечные Гарета Саутгейта были биты чехами со счетом 2:1, и особенно расстроила Кина игра левого защитника "Тоттенхэма".



"Не нужно паниковать. Статистика Гарета все равно впечатляет. Однако я обеспокоен некоторыми игроками — игроками, которые не учатся. Ты не можешь продолжать ждать этих парней".



"Сегодня вечером Данни Роуз сыграл таким образом... Боже мой, кто-нибудь должен достучаться до этого парня. Он показал шокирующую, ужасную игру. Думаю, через три-четыре года он будет точно таким же — некоторые игроки просто не учатся на своих ошибках, и ты будешь страдать от этого", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.