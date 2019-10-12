Микел удивлен, что Лэмпард возглавил "Челси", опередив Терри
Бывший полузащитник "Челси" Джон Оби Микел удивлен, что Фрэнк Лэмпард стал главным тренером "синих" раньше Джона Терри.
Микел выступал за "Челси" с 2006 по 2017 год, выиграв множество трофеев на "Стэмфорд Бридж" вместе с Лэмпардом и Терри.
Уже тогда Джон Оби, ныне защищающий цвета "Трабзонспора", знал, что из его партнеров получатся отличные тренеры, однако нигериец думал, что Терри первым обзаведется работой топ-уровня.
"Я очень рад за Фрэнка. Когда мы играли за "Челси", то думали, что из него и Джона Терри получатся хорошие тренеры, но мы ожидали, что Терри первым достигнет этого уровня. Однако первым этот большой шаг сделал Лэмпард".
"Его приход в "Челси" означает, что клуб печется о своих легендах. После его назначения я в шутку сказал ему, что хочу стать его ассистентом, когда закончу играть".
"Надеюсь, он будет успешен в "Челси" на протяжении многих лет. Я также хочу увидеть Джона Терри на похожей должности в будущем, потому что он был нашим лидером на поле", — цитирует Микела Daily Mirror.
12.10.2019 09:00
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Терри не долго своей очереди ждать осталось, учитывая как справляется Лэмпард.
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у тери есть дело по важнее. лизать пизды чужим женам.
лемпард легенда калалйов
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