Полузащитник "Ньюкасла" Мэтти Лонгстафф зарабатывает всего 850 фунтов в неделю и по окончании сезона может стать свободным агентом.

Напомним, в минувший уикенд младший брат Шона Лонгстаффа, восходящей звезды "сорок", дебютировал в Премьер-Лиге, отметив это событие победным голом против "Манчестер Юнайтед".



Минувшим летом "Юнайтед" отчаянно пытался переманить Шона, но теперь, возможно, для "красных дьяволов" имеет смысл обратить внимание на Мэтти, который к своему голу добавил отличную игру в опорной зоне в матче на "Сент-Джеймс Парк".



В данный момент Лонгстафф-младший находится на юниорской зарплате и уже с января сможет вести переговоры с заинтересованными клубами из-за рубежа.



Однако, как утверждает The Sun, боссы "Ньюкасла" собираются сделать все возможное, чтобы предотвратить уход Мэтти и надолго сохранить в клубе обоих братьев.