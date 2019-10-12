Стивена Джеррарда сватают в "Бешикташ"

Стивен Джеррард Главного тренера "Рейнджерс" Стивена Джеррарда могут позвать на работу в "Бешикташ".

В данный момент Джеррард проводит свой второй сезон у руля "Рейнджерс", причем подопечные Стивена лидируют в шотландской Премьер-Лиге после восьми туров, на два очка опережая "Селтик".

Своей работой в Глазго экс-капитан "Ливерпуля" и сборной Англии привлек внимание турецкого гранда, который сейчас переживает непростые времена.

"Бешикташ" выиграл только два из первых девяти матчей в этом сезоне и теперь готов указать на дверь Абдулле Авджи, одним из претендентов на замену которому Джеррард и является, сообщает beIN Sports.

Добавим, ранее на текущей неделе пресса также сватала Джеррарда в "Лидс", который по окончании сезона может попрощаться с Марсело Бьелсой.


Метки Бешикташ, Джеррард, Рейнджерс, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 12.10.2019 06:00

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Последние комментарии:




  1. division 12.10.2019 07:04 # division
    А ведь Демба Ба сейчас в Турции играет и в свое время поиграл за Бешик. Как говорится совпадение? Не думаю

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  2. liverfun 12.10.2019 06:59 # liverfun
    в этом сезоне должен сделать рейнджерс чемпионами, потом можно клуб посерьезнее взять, стив еще молод по меркам тренера, так что спешить не стоит

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  3. rayclemence 12.10.2019 06:33 # rayclemence
    Было бы не плохо для опыта в Бешик либо в Лидс. Конкуренция выше соответственно прокачает скилы коуча. А в Скотланде акромя Рейнджерс и Селтика конкурентов нет. Там даже Сульшер чемпионом станет.

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