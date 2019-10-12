Стивена Джеррарда сватают в "Бешикташ"

Главного тренера "Рейнджерс" Стивена Джеррарда могут позвать на работу в "Бешикташ".

В данный момент Джеррард проводит свой второй сезон у руля "Рейнджерс", причем подопечные Стивена лидируют в шотландской Премьер-Лиге после восьми туров, на два очка опережая "Селтик".



Своей работой в Глазго экс-капитан "Ливерпуля" и сборной Англии привлек внимание турецкого гранда, который сейчас переживает непростые времена.



"Бешикташ" выиграл только два из первых девяти матчей в этом сезоне и теперь готов указать на дверь Абдулле Авджи, одним из претендентов на замену которому Джеррард и является, сообщает beIN Sports.



Добавим, ранее на текущей неделе пресса также сватала Джеррарда в "Лидс", который по окончании сезона может попрощаться с Марсело Бьелсой.