Стивена Джеррарда сватают в "Бешикташ"
Главного тренера "Рейнджерс" Стивена Джеррарда могут позвать на работу в "Бешикташ".
В данный момент Джеррард проводит свой второй сезон у руля "Рейнджерс", причем подопечные Стивена лидируют в шотландской Премьер-Лиге после восьми туров, на два очка опережая "Селтик".
Своей работой в Глазго экс-капитан "Ливерпуля" и сборной Англии привлек внимание турецкого гранда, который сейчас переживает непростые времена.
"Бешикташ" выиграл только два из первых девяти матчей в этом сезоне и теперь готов указать на дверь Абдулле Авджи, одним из претендентов на замену которому Джеррард и является, сообщает beIN Sports.
Добавим, ранее на текущей неделе пресса также сватала Джеррарда в "Лидс", который по окончании сезона может попрощаться с Марсело Бьелсой.
12.10.2019 06:00
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Последние комментарии:
А ведь Демба Ба сейчас в Турции играет и в свое время поиграл за Бешик. Как говорится совпадение? Не думаю
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в этом сезоне должен сделать рейнджерс чемпионами, потом можно клуб посерьезнее взять, стив еще молод по меркам тренера, так что спешить не стоит
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Было бы не плохо для опыта в Бешик либо в Лидс. Конкуренция выше соответственно прокачает скилы коуча. А в Скотланде акромя Рейнджерс и Селтика конкурентов нет. Там даже Сульшер чемпионом станет.
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