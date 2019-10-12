Нголо Канте получил новую травму

Полузащитник "Челси" Нголо Канте получил очередную травму, будучи вычеркнутым из стартового состава сборной Франции на матч против Исландии в последний момент.

Как сообщает Evening Standard, это повреждение — предположительно, задней поверхности бедра — Канте получил уже на разминке перед квалификационным матчем Евро-2020 в пятницу вечером.



В результате Нголо был вынужден уступить свое место в команде Муссе Сиссоко из "Тоттенхэма". Теперь состояние 28-летнего полузащитника "синих" должны будут оценить доктора.



Добавим, с конца прошлого сезона Канте перенес уже несколько травм. Свою предыдущую Нголо залечил только на прошлой неделе, успев с тех пор сыграть против "Лилля" и "Саутгемптона".