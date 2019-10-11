Сборная Англии сенсационо проиграла в Праге

Сборная Англии потерпела свое первое за последние 10 лет поражение в квалификационном матче, уступив в гостях у Чехии со счетом 1:2 и отложив свой выход на Евро-2020.

По сравнению с победой над Косово в прошлом месяце в стартовом составе "трех львов" появились Киран Триппьер, Данни Роуз и Мейсон Маунт, заменив Трента Александер-Арнольда, Бена Чилуэлла и Росса Баркли.



Подопечным Гарета Саутгейта удалось открыть счет уже на пятой минуте благодаря реализованному Харри Кейну пенальти, который был назначен за фол Лукаша Масопуста на Рахиме Стерлинге в штрафной — 0:1.



Однако англичане вели в счете только четыре минуты, по истечении которых чехи разыграли угловой, доставив мяч к дальней штанге до Якуба Брабеца, и тот ногой поразил ворота в упор — 1:1.



После столь бодрого начала игра успокоилась, но лучше смотрелись хозяева. Англичане выглядели уязвимыми в обороне, а в атаке у них почти ничего не ладилось.



Во втором тайме ничего не изменилось — Чехия по-прежнему была опаснее, заставив голкипера гостей Джордана Пикфорда совершить несколько сейвов.



В конце концов Англия была наказана за свою провальную игру. На 85-й минуте вышедший на замену Зденек Ондрашек свободно пробил из района 11-метровой отметки после паса партнера от лицевой — 2:1.



Гости спохватились, но было уже слишком поздно. Чехи надежно провели заключительные минуты, не позволив сопернику создать ни момента.



Сборная Англии провела удручающий матч, не просто уступив, а позволив сопернику переиграть себя. Вопрос с выходом "трех львов" на Евро-2020 откладывается до выезда к Болгарии.



Сборная Чехии — сборная Англии —2:1 (1:1)



Голы: Брабец 9, Ондрашек 85 — Кейн 5 (пен).



Чехия: Вацлик, Цоуфал, Челюстка, Брабец, Борил, Соучек, Крал, Масопуст (Змргал 90), Дарида, Янкто (Копиц 83), Шик (Ондрашек 65).



Англия: Пикфорд, Триппьер, Кин, Магуайр, Роуз, Райс (Абрахэм 73), Хендерсон, Маунт (Баркли 72), Санчо (Рэшфорд 73), Стерлинг, Кейн.



Предупреждения: Янкто — Роуз, Стерлинг, Хендерсон.