Дрогба уверен, что "Юнайтед" пожалеет о расставании с Лукаку

Легенда "Челси" Дидье Дрогба уверен, что "Манчестер Юнайтед" пожалеет о расставании с нападающим Ромелу Лукаку.

Минувшим летом главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер отпустил Лукаку в "Интер", даже не пригласив другого нападающего взамен Ромелу.



Дрогба прекрасно знаком с Лукаку по совместному периоду в "Челси", а потому не сомневается, что Ромелу еще заставит "Юнайтед" пожалеть о своем решении.



"Ромелу мне как сын. Когда он появился в раздевалке "Челси", мы сразу стали ладить друг с другом. В том числе благодаря тому, что он буквально все знал обо мне. Ромелу мог в деталях описать каждый мой гол. На самом деле он даже знал, в каких бутсах я играл".



"Но мы хорошо ладили с ним не потому, что он все это знал про меня, а из-за характера Ромелу. У него прекрасный характер. Он уважительно относится к каждому, и он так жаждет учиться — он постоянно просит совета".



"К слову, мы до сих пор регулярно контактируем. Он знает, что всегда может обратиться ко мне. В том числе, когда кажется, что весь мир настроен против него. Но эта критика лишь показывает, что Ромелу — игрок мирового уровня. Лишь по прошествии какого-то времени люди осознают, насколько хорош Ромелу, глядя на его достижения".



"Сейчас они привыкли к его феноменальной игре — успех кажется привычным, особенно для фанатов, но наступает время, когда этого больше нет, и тогда остается только память. Но это происходит не сразу".



"Ромелу все еще не достиг своего пика, он может значительно прибавить. Он становится только лучше", — сообщил Дрогба HLN.