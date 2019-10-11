Бербатов против приглашения Моуриньо в "Тоттенхэм"

Экс-нападающий "Тоттенхэма" Димитар Бербатов считает, что "шпорам" не нужно менять своего главного тренера Маурисио Почеттино на Жозе Моуриньо.

На днях в прессе появились слухи, что Моуриньо открыт к работе со "шпорами", которые неудачно начали новый сезон и теперь задумываются о расставании с Почеттино.



Однако Бербатов считает, что его бывшему клубу не нужно менять рулевого. Димитар по-прежнему считает Маурисио лучшим человеком для этой работы.



"Ходит много разговоров насчет того, что Моуриньо возглавит "Тоттенхэм", но я думаю, у него все равно возникли бы сложности. Когда команда переживает трудный период, сложности есть всегда".



"Моуриньо — это тот тренер, который уже так давно работает на топ-уровне и который побывал во всевозможных ситуациях. Если он и не найдет ответы на большинство проблем, то все равно что-нибудь придумает, но сделает ли он "Тоттенхэм" лучше?"



"Я не уверен насчет этого, потому что поначалу команда может испытать некоторый подъем, как это было в случае прихода Оле Гуннара Сульшера в "Манчестер Юнайтед", но затем тебе нужно поддерживать уровень, иначе все пойдет по спирали вниз".



"На мой взгляд, Почеттино должен остаться у руля, он уже так давно здесь находится", — сообщил Бербатов Betfair.