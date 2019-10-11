Венгер не верит, что Стерлинг будет забивать, как Роналду и Месси

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер считает, что вингеру "Манчестер Сити" Рахиму Стерлингу не достичь уровня результативности Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

В прошлом сезоне у Стерлинга проснулся бомбардирский талант, что позволило Рахиму завершить кампанию с показателем в 31 гол за клуб и сборную Англии.



В новом сезоне 24-летний англичанин только ускорился, наколотив уже 11 мячей, а главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что в будущем Стерлинг может стать нападающим.



Однако Венгер скептически оценивает перспективы Стерлинга стать забивным нападающим вроде двух лучших игроков последнего десятилетия.



"Способен ли Стерлинг стать игроком вроде Месси и Роналду? Я бы сказал, что в данный момент нет".



"Всегда нужно быть осторожным в выражениях, вдобавок лично мне нравится Стерлинг, но когда говоришь о тех парнях, ты говоришь об игроках, забивающих по 50 голов за сезон на протяжении 10 лет".



"Поэтому лично я думаю, что он не дотягивает до этого уровня, но в то же время он является одним из самых заметных игроков в Премьер-Лиге и одним из лучших в Европе", — сообщил Венгер beIN Sports.