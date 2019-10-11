Глен Джонсон предсказывает "Челси" попадание в топ-4

Бывший защитник сборной Англии Глен Джонсон уверен, что "Челси" финиширует в топ-4 Премьер-Лиги, опередив "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", если сохранит свою форму.

Молодая команда Фрэнка Лэмпарда достаточно невыразительно начала новый сезон в плане результатов, но постепенно обрела стабильность и на международный перерыв ушла, находясь всего в двух очках позади второго "Манчестер Сити".



В то же время "Юнайтед" и "Тоттенхэм" испытывают колоссальные проблемы, и Джонсон видит в этом шанс для "синих" обеспечить себе путевку в Лигу Чемпионов на будущий год.



"Если "Челси" продолжит в том же духе, они с легкостью попадут в топ-4".



"Я с самого начала говорил, что попадание в топ-6 стало бы великолепным достижением для Фрэнка Лэмпарда, а учитывая то, как идут дела у "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма", он может выступить даже лучше".



"В этом сезоне он лишь строит мосты на следующие пару лет, особенно учитывая отсутствие возможности приглашать игроков извне".



"Если он продолжит улучшать своих игроков, тогда у "Челси" будет очень хорошее будущее, особенно когда они снова смогут покупать", — сообщил Джонсон BetDaq.