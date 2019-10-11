Феллайни считает, что "Юнайтед" расплачивается за увольнение Моуриньо

Полузащитник "Шаньдун Лунэн" Маруан Феллайни считает, что решение его бывшего клуба "Манчестер Юнайтед" уволить главного тренера Жозе Моуриньо было большой ошибкой.

Под руководством Оле Гуннара Сульшера, занявшего место Моуриньо в декабре, "красные дьяволы" выдали свой худший старт сезона за 30 последних лет и сейчас находятся всего в двух очках от зоны вылета Премьер-Лиги.



Феллайни, который покинул "Юнайтед" на следующий месяц после Моуриньо, уверен, что "дьяволы" уже пожалели о своем решении избавиться от Жозе.



"В лице Жозе Моуриньо они пригласили одного из лучших тренеров в мире, он хотел построить команду, а они уволили его. В то время строить команду было непросто — тебе нужно больше времени, чем два года".



"Я не знаю, как у них сложится с Сульшером, но мне кажется, тебе нужно время, чтобы побеждать и становиться лучше. Для своего первого сезона Моуриньо был удивительно хорош, он улучшил команду и выиграл трофеи".



"Хорошо, его второй сезон сложился чуть сложнее, но он пытался изо всех сил, чтобы помочь команде. А затем они уволили его".



"На мой взгляд, они уволили его слишком рано. Когда такого рода тренер берется за работу, ему нужно много игроков, чтобы реализовать свою философию. Он хотел построить свою команду, но спустя два или два с половиной года они решили уволить его, потому что результаты оставляли желать лучшего".



"Когда строишь команду, нужно время. Не нужно менять тренера каждые два года, каждый год. Если у тренера что-то не получается четыре-пять матчей, они хотят уволить его", — цитирует Феллайни The Telegraph.