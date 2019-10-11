Харви Эллиотт дисквалифицирован за оскорбление Кейна

Вингер "Ливерпуля" Харви Эллиотт был дисквалифицирован на 14 дней за оскорбление капитана сборной Англии Харри Кейна в социальных сетях.

Напомним, прошлой весной Эллиотт стал самым молодым игроком, когда-либо сыгравшим в Премьер-Лиге, а летом сменил "Фулхэм" на "Ливерпуль".



Незадолго до своего перехода в мерсисайдский клуб, во время победного для "Ливерпуля" финала Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма", Харви опубликовал в Snapchat оскорбительное видео.



Впоследствии 16-летий Эллиотт принес извинения, однако FA не оставила это без внимания, выдвинув свои обвинения в адрес юниора.



Свою неправоту Харви признал, и сегодня был дисквалифицирован до 24 октября. Также Эллиотт выплатит штраф в 350 фунтов и пройдет образовательный курс, сообщает BBC.