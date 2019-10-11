Харви Эллиотт дисквалифицирован за оскорбление Кейна
Вингер "Ливерпуля" Харви Эллиотт был дисквалифицирован на 14 дней за оскорбление капитана сборной Англии Харри Кейна в социальных сетях.
Напомним, прошлой весной Эллиотт стал самым молодым игроком, когда-либо сыгравшим в Премьер-Лиге, а летом сменил "Фулхэм" на "Ливерпуль".
Незадолго до своего перехода в мерсисайдский клуб, во время победного для "Ливерпуля" финала Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма", Харви опубликовал в Snapchat оскорбительное видео.
Впоследствии 16-летий Эллиотт принес извинения, однако FA не оставила это без внимания, выдвинув свои обвинения в адрес юниора.
Свою неправоту Харви признал, и сегодня был дисквалифицирован до 24 октября. Также Эллиотт выплатит штраф в 350 фунтов и пройдет образовательный курс, сообщает BBC.
11.10.2019 18:00
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типикал портовый обрыган
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С чего он вдруг так?
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в 16 лет уже ссыт на петушков
ну что за топарь
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16 лет и без мозгов, ему бы на фапл.
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Очередной колбасник наказан за грязное поведение.
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Друзья мои, вам бы стулья с тефлоном прикупить, сезон длинный))
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П р о с т о КНЯЗЬ!
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Плюются, обзываются, кусаются, то шпионят то ещё чаво - ну позор апли просто
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Портовый обрыган, снова зашкварился. Не даром, почти 30 лет без АПЛ, там все такие
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