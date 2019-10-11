Харви Эллиотт дисквалифицирован за оскорбление Кейна

Харви Эллиотт Вингер "Ливерпуля" Харви Эллиотт был дисквалифицирован на 14 дней за оскорбление капитана сборной Англии Харри Кейна в социальных сетях.

Напомним, прошлой весной Эллиотт стал самым молодым игроком, когда-либо сыгравшим в Премьер-Лиге, а летом сменил "Фулхэм" на "Ливерпуль".

Незадолго до своего перехода в мерсисайдский клуб, во время победного для "Ливерпуля" финала Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма", Харви опубликовал в Snapchat оскорбительное видео.

Впоследствии 16-летий Эллиотт принес извинения, однако FA не оставила это без внимания, выдвинув свои обвинения в адрес юниора.

Свою неправоту Харви признал, и сегодня был дисквалифицирован до 24 октября. Также Эллиотт выплатит штраф в 350 фунтов и пройдет образовательный курс, сообщает BBC.


Метки FA, дисквалификации, Ливерпуль, Эллиотт

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2019 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1698

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  1. griezmann 11.10.2019 19:07 # griezmann
    типикал портовый обрыган

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  2. beatles-red 11.10.2019 18:55 # beatles-red
    С чего он вдруг так?

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  3. blackdreamer 11.10.2019 18:53 # blackdreamer
    в 16 лет уже ссыт на петушков
    ну что за топарь

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  4. alexomck 11.10.2019 18:49 # alexomck
    16 лет и без мозгов, ему бы на фапл.

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  5. kuku-ruku 11.10.2019 18:43 # kuku-ruku
    Очередной колбасник наказан за грязное поведение.

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  6. radik86radik 11.10.2019 18:29 # radik86radik
    Друзья мои, вам бы стулья с тефлоном прикупить, сезон длинный))

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  7. electric 11.10.2019 18:24 # electric
    П р о с т о КНЯЗЬ!

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  8. mancunia-planet 11.10.2019 18:23 # mancunia-planet
    Плюются, обзываются, кусаются, то шпионят то ещё чаво - ну позор апли просто

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  9. iceteam 11.10.2019 18:05 # iceteam
    Портовый обрыган, снова зашкварился. Не даром, почти 30 лет без АПЛ, там все такие

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