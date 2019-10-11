Мислинтат объяснил, почему Обамеянг не играет за "Реал" или "Барселону"

Бывший глава скаутской службы "Арсенала" Свет Мислинтат считает, что отсутствие футбольного эгоизма стоило нападающему "канониров" Пьер-Эмерику Обамеянга перехода в клуб вроде "Реала" или "Барселоны".

Ради приобретения Обамеянга у дортмундской "Боруссии" в январе 2018 "Арсеналу" пришлось обновить свой трансферный рекорд, однако то была сверхудачная инвестиция.



В 75 матчах за "канониров" Обамеянг забил 49 голов, а в прошлом сезоне стал обладателем "Золотой бутсы" Премьер-Лиги. Мислинтат, ныне работающий спортивным директором "Штутгарта", считает, что "Арсеналу" очень повезло с игроком сборной Габона.



"Из числа этих выдающихся нападающих самого, самого, самого высокого уровня он один из немногих — а, возможно, единственный — кто является абсолютно командным игроком".



"К примеру, нападающий вроде Неймара или Агуэро никогда бы не отдал пенальти Пепе, чтобы тот смог забить свой первый гол за клуб. Было бы наоборот: "Так, я пробью пенальти, никто другой!"



"Оба же дал возможность пробить Пепе. Этот инстинкт говорил ему: "Давайте забьем, давайте двигаться вперед вместе". Он заботится о своих партнерах по команде".



"С момента перехода в "Арсенал" он играет там, где его просят и где в нем нуждаются. С помощью этого он особенно помог Лакасетту адаптироваться к Премьер-Лиге".



"Возможно, этот настрой стоил ему возможности играть за клубы вроде "Реала" или "Барселоны". Но, возможно, эти клубы совершили ошибку, не купив его. Мне нравится его образ мыслей. Это хорошо для командной атмосферы", — сообщил Мислинтат The Athletic.