В Chevrolet недовольны сотрудничеством с "Юнайтед"

Компания Chevrolet глубоко разочарована сотрудничеством с "Манчестер Юнайтед" и не будет продлевать свой спонсорский контракт.

Лишь накануне в прессе появилась информация, что клуб с "Олд Траффорд" уже вовсю ищет нового титульного спонсора взамен Chevrolet, контракт с которой истекает в конце следующего сезона.



По информации Daily Mail, Chevrolet даже не будет пытаться договориться о новом контракте. Боссы автомобильного гиганта жалеют о том, что согласились заплатить "Юнайтед" 400 миллионов фунтов в течение семи лет.



И хотя сотрудничество "Юнайтед" и Chevrolet стартовало только в 2014 году, сделка была согласована еще в 2012 — на тот момент "красные дьяволы" регулярно сражались за высшие награды при сэре Алексе Фергюсоне.



С тех пор "Юнайтед" утратил былое могущественно, а при Оле Гуннаре Сульшере остался без Лиги Чемпионов и выдал свой худший старт сезона за последние 30 лет. Ухудшение спортивных результатов "дьяволов" и является той причиной, почему Chevrolet сворачивает это сотрудничество.



"Это сотрудничество было обречено с самого начала. У Chevrolet было ощущение, что они значительно переплатили, и они никогда не собирались обсуждать новую сделку", — цитирует свой источник издание.