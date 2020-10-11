Холанд — цель номер один "Юнайтед" по укреплению нападения

Эрлинг Бреут Холанд "Манчестер Юнайтед" избрал 19-летнего Эрлинга Бреута Холанда из австрийского "Ред Булл" своей целью номер один по укреплению позиции нападающего.

Юный соотечественник главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера выдающимся образом проводит этот сезон, забив 18 голов в 11 матчах. Холанд отличился в том числе и против "Ливерпуля" в рамках Лиги Чемпионов ранее в октябре.

Потрясающая форма Холанда привлекла к нему внимание со стороны крупнейших клубов Европы, включая "Реал", который видит в Эрлинге Бреуте преемника для Карима Бензема.

Однако AS утверждает, что "Реал" рискует столкнуться с серьезной конкуренцией со стороны "Юнайтед", для которого Холанд будет "приоритетной целью" по укреплению нападения, особенно если Сульшер удержится на своем посту.


Метки Манчестер Юнайтед, Ред Булл, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2019 15:00

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  1. kcuf 11.10.2019 15:56 # kcuf
    Чувствую скумавню опять на бабло разведут

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  2. blackdreamer 11.10.2019 15:33 # blackdreamer
    норвежкий паша погребняк
    забил банку лфк в пустые ворота и все

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  3. psihofan 11.10.2019 15:08 # psihofan
    срульшерские топчики на подходе

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  4. botan1k 11.10.2019 15:08 # botan1k
    Це його татка Рой Кін поламав? Will go to the United and will pull him to the bottom))) Revenge strategy.

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  5. masta 11.10.2019 15:07 # masta
    Ну и рожа))

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  6. mancunia-planet 11.10.2019 15:06 # mancunia-planet
    Тоже малолетка, детский сад

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