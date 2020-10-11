Холанд — цель номер один "Юнайтед" по укреплению нападения

"Манчестер Юнайтед" избрал 19-летнего Эрлинга Бреута Холанда из австрийского "Ред Булл" своей целью номер один по укреплению позиции нападающего.

Юный соотечественник главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера выдающимся образом проводит этот сезон, забив 18 голов в 11 матчах. Холанд отличился в том числе и против "Ливерпуля" в рамках Лиги Чемпионов ранее в октябре.



Потрясающая форма Холанда привлекла к нему внимание со стороны крупнейших клубов Европы, включая "Реал", который видит в Эрлинге Бреуте преемника для Карима Бензема.



Однако AS утверждает, что "Реал" рискует столкнуться с серьезной конкуренцией со стороны "Юнайтед", для которого Холанд будет "приоритетной целью" по укреплению нападения, особенно если Сульшер удержится на своем посту.