Обамеянг и Клопп — лучшие в Премьер-Лиге по итогам сентября
Пьер-Эмерик Обамеянг из "Арсенала" и Юрген Клопп из "Ливерпуля" были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам сентября.
Обамеянг отличился во всех четырех матчах "канониров" в прошлом месяце, по разу огорчив "Тоттенхэм", "Астон Виллу" и "Манчестер Юнайтед", а также отметившись дублем против "Уотфорда".
Таким образом, 30-летний габонец второй раз в своей карьере стал Игроком Месяца. Впервые Пьер-Эмерик брал эту награду в октябре 2018.
В борьбе за звание лучшего игрока месяца Обамеянг обошел Трента Александер-Арнольда, Кевина Де Брюйне, Рияда Махреза, Джона Макгинна, Рикарду Перейру, Сон Хен Мина и Каллума Уилсона.
А Тренером Месяца ожидаемо был назван Клопп, чья команда продолжает свое победоносное шествие по Премьер-Лиге. В сентябре "красные" выиграли все три своих матча — против "Ньюкасла" (3:1), "Челси" (1:2) и "Шеффилд Юнайтед" (0:1).
Для Юргена эта награда, в борьбе за которую он опередил Эдди Хау, Фрэнка Лэмпарда и Брендана Роджерса, становится уже пятой аналогичной в его карьере.
11.10.2019 14:30
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Последние комментарии:
моторот собирает говно с туалетов и иногда выполняет функции биотуалета
(ответить)
Лэмпард и Абрахам/Маунт больше заслужили
(ответить)
Объясните пенсу мотовроту, что всем нассать на его копипасты и сборы. Просто конченный чел
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11.10.2019 07:07 # удалить
mototroller
А где 2 брата игравших за Челси
Джо Коул и Эшли Коул ????
(ответить)
11.10.2019 07:08 # удалить
mototroller
И 3 за му Энди Коул
(ответить)
11.10.2019 07:27 #
romboy
4й Карлтон Коул
(ответить)
11.10.2019 07:21 #
largo-winch
тупой пенс
(ответить)
11.10.2019 07:29 #
roberto-89
марихуанна ?
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11.10.2019 07:49 #
liverpool1892est
Чрезмерное увлечение самотыком уменьшает размер мозга,доказано доктором Малышевой
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11.10.2019 08:58 #
udaff
Марихуана тут не при чём абсолютно, тут на лицо последствия употребления спайса, не иначе.
(ответить)
11.10.2019 09:03 #
ry-l
Топово соберешь
(ответить)
11.10.2019 11:24 #
lfcynwa
ахуенна)
Источник: http://fapl.ru/posts/73955/?c=1#c6996334
))))))))
Так просто собрать ливерпуков. Просто как бейбеги ..
Норм кродиков собрал. Круче чем с ородом ювентус получилось ;)
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Ладно признаюсь, я mihajlo
и еще мамок ваших гулял.
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Вы все будете летать
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Ладно признаюсь, я Канава
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Ладно признаюсь, я Спартан.
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за что это пидарку? Трент ебал всю ОПЛ
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А я всё ждал, когда же Пьер начнет забивать
(ответить)
Обамееянгу дали игрока месяца чтоб ЛГБТ-сообщество не взбунтовалось за ущемление секс-меньшиств.
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Обезьянг и Ротатор Клопа.
Исправьте пожалуйста ошибки?
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Дивок Ориги! Дивок Ориги!
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Если бы каждому болельщику Ливерпуля за каждый трофей или награду давали по 100£, то к 2023 году любой красный получил бы впорядке 10к фунтов.
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Очередной трофей у ЛФК
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