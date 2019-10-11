Обамеянг и Клопп — лучшие в Премьер-Лиге по итогам сентября

Пьер-Эмерик Обамеянг из "Арсенала" и Юрген Клопп из "Ливерпуля" были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам сентября.

Обамеянг отличился во всех четырех матчах "канониров" в прошлом месяце, по разу огорчив "Тоттенхэм", "Астон Виллу" и "Манчестер Юнайтед", а также отметившись дублем против "Уотфорда".



Таким образом, 30-летний габонец второй раз в своей карьере стал Игроком Месяца. Впервые Пьер-Эмерик брал эту награду в октябре 2018.



В борьбе за звание лучшего игрока месяца Обамеянг обошел Трента Александер-Арнольда, Кевина Де Брюйне, Рияда Махреза, Джона Макгинна, Рикарду Перейру, Сон Хен Мина и Каллума Уилсона.



А Тренером Месяца ожидаемо был назван Клопп, чья команда продолжает свое победоносное шествие по Премьер-Лиге. В сентябре "красные" выиграли все три своих матча — против "Ньюкасла" (3:1), "Челси" (1:2) и "Шеффилд Юнайтед" (0:1).



Для Юргена эта награда, в борьбе за которую он опередил Эдди Хау, Фрэнка Лэмпарда и Брендана Роджерса, становится уже пятой аналогичной в его карьере.