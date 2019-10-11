Обамеянг и Клопп — лучшие в Премьер-Лиге по итогам сентября

Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг из "Арсенала" и Юрген Клопп из "Ливерпуля" были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам сентября.

Обамеянг отличился во всех четырех матчах "канониров" в прошлом месяце, по разу огорчив "Тоттенхэм", "Астон Виллу" и "Манчестер Юнайтед", а также отметившись дублем против "Уотфорда".

Таким образом, 30-летний габонец второй раз в своей карьере стал Игроком Месяца. Впервые Пьер-Эмерик брал эту награду в октябре 2018.

В борьбе за звание лучшего игрока месяца Обамеянг обошел Трента Александер-Арнольда, Кевина Де Брюйне, Рияда Махреза, Джона Макгинна, Рикарду Перейру, Сон Хен Мина и Каллума Уилсона.

А Тренером Месяца ожидаемо был назван Клопп, чья команда продолжает свое победоносное шествие по Премьер-Лиге. В сентябре "красные" выиграли все три своих матча — против "Ньюкасла" (3:1), "Челси" (1:2) и "Шеффилд Юнайтед" (0:1).

Для Юргена эта награда, в борьбе за которую он опередил Эдди Хау, Фрэнка Лэмпарда и Брендана Роджерса, становится уже пятой аналогичной в его карьере.


Метки Арсенал, Клопп, Ливерпуль, награды, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2019 14:30

Количество просмотров Просмотров: 1431

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 11.10.2019 16:05 # largo-winch
    моторот собирает говно с туалетов и иногда выполняет функции биотуалета

    (ответить)

  2. bezviz 11.10.2019 15:58 # bezviz
    Лэмпард и Абрахам/Маунт больше заслужили

    (ответить)

  3. alexminck 11.10.2019 15:39 # alexminck
    Объясните пенсу мотовроту, что всем нассать на его копипасты и сборы. Просто конченный чел

    (ответить)

  4. mototroller 11.10.2019 15:33 # mototroller
    11.10.2019 07:07 # удалить
    mototroller

    А где 2 брата игравших за Челси
    Джо Коул и Эшли Коул ????
    (ответить)

    11.10.2019 07:08 # удалить
    mototroller

    И 3 за му Энди Коул
    (ответить)

    11.10.2019 07:27 #
    romboy

    4й Карлтон Коул
    (ответить)

    11.10.2019 07:21 #
    largo-winch

    тупой пенс
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    11.10.2019 07:29 #
    roberto-89

    марихуанна ?
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    11.10.2019 07:49 #
    liverpool1892est

    Чрезмерное увлечение самотыком уменьшает размер мозга,доказано доктором Малышевой
    (ответить)

    11.10.2019 08:58 #
    udaff

    Марихуана тут не при чём абсолютно, тут на лицо последствия употребления спайса, не иначе.
    (ответить)

    11.10.2019 09:03 #
    ry-l

    Топово соберешь
    (ответить)

    11.10.2019 11:24 #
    lfcynwa

    ахуенна)

    Источник: http://fapl.ru/posts/73955/?c=1#c6996334

    ))))))))
    Так просто собрать ливерпуков. Просто как бейбеги ..

    Норм кродиков собрал. Круче чем с ородом ювентус получилось ;)

    (ответить)

  5. jokerz 11.10.2019 15:24 # jokerz
    Ладно признаюсь, я mihajlo
    и еще мамок ваших гулял.

    (ответить)

  6. ono 11.10.2019 15:24 # ono
    Вы все будете летать

    (ответить)

  7. kipeloff89 11.10.2019 15:13 # kipeloff89
    Ладно признаюсь, я Канава

    (ответить)

  8. anabanana94 11.10.2019 15:08 # anabanana94
    Ладно признаюсь, я Спартан.

    (ответить)

  9. largo-winch 11.10.2019 15:08 # largo-winch
    за что это пидарку? Трент ебал всю ОПЛ

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  10. masta 11.10.2019 15:07 # masta
    А я всё ждал, когда же Пьер начнет забивать

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  11. chelsea88 11.10.2019 14:57 # chelsea88
    Обамееянгу дали игрока месяца чтоб ЛГБТ-сообщество не взбунтовалось за ущемление секс-меньшиств.

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  12. jokerz 11.10.2019 14:53 # jokerz
    Обезьянг и Ротатор Клопа.
    Исправьте пожалуйста ошибки?

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  13. slash-lfc 11.10.2019 14:43 # slash-lfc
    Дивок Ориги! Дивок Ориги!

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  14. beatles-red 11.10.2019 14:41 # beatles-red
    Если бы каждому болельщику Ливерпуля за каждый трофей или награду давали по 100&#163;, то к 2023 году любой красный получил бы впорядке 10к фунтов.

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  15. chronicle 11.10.2019 14:37 # chronicle
    Очередной трофей у ЛФК

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