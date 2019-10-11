Родри: "Учусь совершать тактические фолы"

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри признался, что главный тренер Хосеп Гвардиола учит его совершать тактические фолы.

В свое время Гвардиола гневно реагировал на обвинения насчет тактических фолов. Хосеп говорил, что его команды никогда не пытались срывать игру соперника с помощью мелких нарушений правил.



Однако в реальности дела обстоят иначе. Научиться совершать тактические фолы — одно из первых требований, которые Гвардиола предъявляет к своему новичку Родри, оперирующему в опорной зоне.



"Думаю, это большое испытание для меня, потому что прежде я никогда не играл на этой конкретной позиции. Моя роль в команде не была именно такой".



"У нас много атакующих игроков, и многие соперники пытаются контратаковать в матчах против нас, поэтому зачастую ты остаешься один, но это хорошо для меня".



"Я учусь новым вещам: как двигаться, когда оставаться на месте, когда совершать тактический фол, когда прыгать. Хорошо, что я могу учиться таким вещам. Также это хорошо для команды, потому что нам надо, чтобы эти атакующие игроки играли в свою игру", — сообщил Родри ESPN.