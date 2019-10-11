Лакасетт вернется к ближайшему матчу "Арсенала"

На следующей неделе нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт вернется к тренировкам и может сыграть против "Шеффилд Юнайтед" 21 октября.

Напомним, Лакасетт отсутствует уже более месяца, получив повреждение лодыжки в дерби против "Тоттенхэма" 1 сентября. До своей травмы Александр находился в отличной форме, успев забить два гола, в том числе против "шпор".



Как сообщает Sky Sports, реабилитация 28-летнего француза проходит хорошо. Если этот темп сохранится, а за время международной паузы никто не травмируется, к матчу против новичка Премьер-Лиги "канониры" подойдут с полным выбором игроков.



Добавим, в отсутствие Лакасетта "Арсенал" одержал две победы и трижды сыграл вничью в рамках Премьер-Лиги, а в Лиге Европы уверенно разобрался с "Айнтрахтом" и "Стандартом".