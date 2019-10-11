Ван дер Сар рассказал, когда может вернуться в "Юнайтед"

Исполнительный директор "Аякса" Эдвин Ван дер Сар подтвердил, что хотел бы вернуться в "Манчестер Юнайтед", а также сообщил, когда это может произойти.

Будучи голкипером, Ван дер Сар провел пять успешных сезонов в "Юнайтед", за это время выиграв четыре титула Премьер-Лиги.



С недавних пор Эдвин блестяще руководит "Аяксом" и считается одним из фаворитов на вновь создаваемую должность технического директора в "Юнайтед". 48-летний голландец готов вернуться на "Олд Траффорд", но сперва хочет еще немного прокачать свои навыки в Амстердаме.



"Да, я бы хотел вернуться. Помимо моей семьи, моей жены и детей, у меня есть две страсти".



"Во-первых, это "Аякс", который дал мне возможность развиваться. Они нашли меня и помогли заявить о себе в мире футбола".



"Во-вторых, это последний клуб в моей карьере, который тоже был очень внимателен ко мне и позволил мне обрести признание на поздней стадии моей карьеры".



"Конечно, я был бы заинтересован в работе там. Но сперва я должен чуть больше научиться здесь, развить себя еще, а там станет видно".



"Юнайтед" — великолепный клуб, у него отличная поддержка по всему миру. Каждый хочет играть за них и, следовательно, работать на них", — сообщил Ван дер Сар Planet Futbol.