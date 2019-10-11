Директор "Арсенала" объяснил, почему Озил мало играет
Директор "Арсенала" Рауль Санллехи назвал причину, почему полузащитник Месут Озил почти не играет за первую команду.
В этом сезоне Озил, на следующей неделе отмечающий свое 31-летие, принял участие всего в двух матчах. Главный тренер Унаи Эмери объяснял отсутствие Месута в заявке тем, что другие игроки заслуживают играть больше.
Конкуренцию у немца, зарабатывающего 350 тысяч фунтов в неделю, выигрывают даже юные Джо Уиллок и Букайо Сака, и Санллехи убежден, что дело в недостаточной прилежности Озила на тренировках.
"Почему Озил не играет? Политика Унаи всегда подразумевала, что у него играют те, кто упорно работает на тренировках", — приводит слова Санллехи Daily Mirror.
11.10.2019 11:00
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вощем Рауль между строк сказал, что тренер у нас -- физрук, выбирает по хардврокингу, а не по талантам
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Озил ленивый - это раз. Озил теряется в матчах с большими командами - это два. На сегодняшний день биг 4 фактически превратился в биг 6 - это три. Поэтому эта звезда и не играет
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