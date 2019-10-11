Директор "Арсенала" объяснил, почему Озил мало играет

Месут Озил Директор "Арсенала" Рауль Санллехи назвал причину, почему полузащитник Месут Озил почти не играет за первую команду.

В этом сезоне Озил, на следующей неделе отмечающий свое 31-летие, принял участие всего в двух матчах. Главный тренер Унаи Эмери объяснял отсутствие Месута в заявке тем, что другие игроки заслуживают играть больше.

Конкуренцию у немца, зарабатывающего 350 тысяч фунтов в неделю, выигрывают даже юные Джо Уиллок и Букайо Сака, и Санллехи убежден, что дело в недостаточной прилежности Озила на тренировках.

"Почему Озил не играет? Политика Унаи всегда подразумевала, что у него играют те, кто упорно работает на тренировках", — приводит слова Санллехи Daily Mirror.


Метки Арсенал, Озил, Санллехи

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2019 11:00

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  1. mixmaster 11.10.2019 12:06 # mixmaster
    вощем Рауль между строк сказал, что тренер у нас -- физрук, выбирает по хардврокингу, а не по талантам

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  2. masta 11.10.2019 11:28 # masta
    Озил ленивый - это раз. Озил теряется в матчах с большими командами - это два. На сегодняшний день биг 4 фактически превратился в биг 6 - это три. Поэтому эта звезда и не играет

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