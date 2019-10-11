Директор "Арсенала" объяснил, почему Озил мало играет

Директор "Арсенала" Рауль Санллехи назвал причину, почему полузащитник Месут Озил почти не играет за первую команду.

В этом сезоне Озил, на следующей неделе отмечающий свое 31-летие, принял участие всего в двух матчах. Главный тренер Унаи Эмери объяснял отсутствие Месута в заявке тем, что другие игроки заслуживают играть больше.



Конкуренцию у немца, зарабатывающего 350 тысяч фунтов в неделю, выигрывают даже юные Джо Уиллок и Букайо Сака, и Санллехи убежден, что дело в недостаточной прилежности Озила на тренировках.



"Почему Озил не играет? Политика Унаи всегда подразумевала, что у него играют те, кто упорно работает на тренировках", — приводит слова Санллехи Daily Mirror.