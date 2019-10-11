У Марку Силвы есть три матча, чтобы избежать увольнения

Марку Силва Главному тренеру "Эвертона" Марку Силве было сказано, что у него есть три матча, чтобы избежать увольнения.

Перед международным перерывом "ириски" со счетом 1:0 уступили "Бернли", и это поражение стало для них четвертым подряд в Премьер-Лиге.

Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, Силва опасался, что "Эвертон" укажет ему на дверь уже во время этой паузы, однако клуб сообщил Марку, что работа того пока в безопасности.

Боссы "Эвертона" сохраняют веру в Силву и еще даже не начинали составлять шорт-лист кандидатов на замену португальскому специалисту. Вопрос о возвращении Дэвида Мойеса на "Гудисон Парк", вопреки слухам, не рассматривался.

Вместе с тем бесконечно мириться с плохими результатами мерсисайдский клуб не будет. Если Силва провалит два ближайших матча в Премьер-Лиге, против "Вест Хэма" и "Брайтона", то определяющим для него может стать поединок против своего бывшего клуба "Уотфорда" в Кубке Лиги 29 октября.


Метки Силва, тренеры, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2019 10:00

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  1. blackdreamer 11.10.2019 10:19 # blackdreamer
    нехуй было раздвигать ноги перед мс
    дежурные давалики

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  2. liverbro 11.10.2019 10:12 # liverbro
    Ириски на своем месте)

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