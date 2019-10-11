Премьер-Лига учредила награду лучшему молодому игроку сезона

Премьер-Лига учредила награду для лучшего молодого игрока по итогам сезона.

Как известно, Премьер-Лига каждый сезон вручает награду лучшему игроку высшего английского дивизиона. Это происходит с 1995 года.



То же самое делает и Ассоциация профессиональных игроков, но если у PFA есть дополнительный приз молодому Игроку Года, то у Премьер-Лиги его до сих пор не было.



Теперь это упущение будет исправлено. По итогам сезона 2019/20 Премьер-Лига совместно с компанией TAG Heuer назовет игрока, который проявит себя лучше других в возрастной группе не старше 23 лет.



Премьер-Лига обещает огласить список номинантов в апреле, основываясь на статистических показателях игроков. Затем болельщикам и специальной панели экспертов будет предложено выбрать победителя, имя которого будет объявлено в мае — совместно с лучшим игроком и лучшим тренером сезона.