Премьер-Лига учредила награду лучшему молодому игроку сезона

Награда лучшему молодому игроку сезона Премьер-Лиги Премьер-Лига учредила награду для лучшего молодого игрока по итогам сезона.

Как известно, Премьер-Лига каждый сезон вручает награду лучшему игроку высшего английского дивизиона. Это происходит с 1995 года.

То же самое делает и Ассоциация профессиональных игроков, но если у PFA есть дополнительный приз молодому Игроку Года, то у Премьер-Лиги его до сих пор не было.

Теперь это упущение будет исправлено. По итогам сезона 2019/20 Премьер-Лига совместно с компанией TAG Heuer назовет игрока, который проявит себя лучше других в возрастной группе не старше 23 лет.

Премьер-Лига обещает огласить список номинантов в апреле, основываясь на статистических показателях игроков. Затем болельщикам и специальной панели экспертов будет предложено выбрать победителя, имя которого будет объявлено в мае — совместно с лучшим игроком и лучшим тренером сезона.


Метки награды, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2019 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1099

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  1. liverpool1892est 11.10.2019 10:06 # liverpool1892est
    Маунт или Абрам

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  2. aliabiev 11.10.2019 09:53 # aliabiev
    Сака возьмет

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  3. firmino9 11.10.2019 09:47 # firmino9
    Награда для Трента

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  4. irbis85 11.10.2019 09:45 # irbis85
    Гендузи заберет

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  5. botan1k 11.10.2019 09:21 # botan1k
    TAA or Maddison or Maunt or Abraham

    not Trashford

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  6. largo-winch 11.10.2019 09:20 # largo-winch
    запомните этот пост

    Главные номинанты so far:
    Александер-Арнольд, Уилсон, Джеймс, Маунт, Абрахэм, Гендузи, Сака, Мэддисон, Томори

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  7. chr1s8rown 11.10.2019 09:13 # chr1s8rown
    klopp firmino arnold

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  8. zhan-lfc 11.10.2019 09:01 # zhan-lfc
    изи для лингарда

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