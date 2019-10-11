Премьер-Лига учредила награду лучшему молодому игроку сезона
Премьер-Лига учредила награду для лучшего молодого игрока по итогам сезона.
Как известно, Премьер-Лига каждый сезон вручает награду лучшему игроку высшего английского дивизиона. Это происходит с 1995 года.
То же самое делает и Ассоциация профессиональных игроков, но если у PFA есть дополнительный приз молодому Игроку Года, то у Премьер-Лиги его до сих пор не было.
Теперь это упущение будет исправлено. По итогам сезона 2019/20 Премьер-Лига совместно с компанией TAG Heuer назовет игрока, который проявит себя лучше других в возрастной группе не старше 23 лет.
Премьер-Лига обещает огласить список номинантов в апреле, основываясь на статистических показателях игроков. Затем болельщикам и специальной панели экспертов будет предложено выбрать победителя, имя которого будет объявлено в мае — совместно с лучшим игроком и лучшим тренером сезона.
11.10.2019 09:00
Просмотров: 1099
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Маунт или Абрам
(ответить)
Сака возьмет
(ответить)
Награда для Трента
(ответить)
Гендузи заберет
(ответить)
TAA or Maddison or Maunt or Abraham
not Trashford
(ответить)
запомните этот пост
Главные номинанты so far:
Александер-Арнольд, Уилсон, Джеймс, Маунт, Абрахэм, Гендузи, Сака, Мэддисон, Томори
(ответить)
klopp firmino arnold
(ответить)
изи для лингарда
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий