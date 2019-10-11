"Челси" лидирует в борьбе за Бена Чилуэлла

"Челси" стал фаворитом в борьбе за левого защитника "Лестера" и сборной Англии Бена Чилуэлла.

За последнее время 22-летнего Чилуэлла сватали в "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", в когда Бен еще не стал игроком первой команды "лис", переманить его пытался "Ливерпуль".



Однако теперь, как утверждает Daily Mail, претендентом номер один на Чилуэлла является "Челси", причем "синие" могут сделать свое предложение о покупке Бена уже в январе.



Прямо сейчас "Челси" находится под трансферным запретом, истекающим только в конце января 2020, однако на "Стэмфорд Бридж" есть оптимизм, что Спортивный арбитражный суд примет решение снять санкции до открытия ближайшего окна.



При этом издание утверждает, что "Сити" не собирается бороться с "Челси" за Чилуэлла. Минувшим летом "горожане" вернули из ПСВ Анхелиньо, вдобавок слева в обороне в этом сезоне успел поиграть Жоау Канселу. Также Хосеп Гвардиола по-прежнему обладает Александром Зинченко и Бенжаменом Менди.