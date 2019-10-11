Маунт получил место в стартовом составе сборной Англии

В пятницу вечером полузащитник "Челси" Мейсон Маунт впервые в свой карьере выйдет в стартовом составе сборной Англии.

Пока на счету 20-летнего Маунта два появления на замену за национальную команду — в матчах против Болгарии и Косово в прошлом месяце.



С тех пор Мейсон только улучшил свою форму, забив два гола в четырех матчах Премьер-Лиги, и это убедило главного тренера англичан Гарета Саутгейта дать талантливому игроку полноценный шанс проявить себя на международном уровне.



Таким образом, Маунт выйдет в стартовом составе англичан на матч против сборной Чехии в Праге, вытеснив в запас своего одноклубника Росса Баркли.



Добавим, в случае победы над Чехией англичане гарантируют себе выход в финальную стадию Евро-2020.