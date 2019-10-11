Маунт получил место в стартовом составе сборной Англии

Мейсон Маунт В пятницу вечером полузащитник "Челси" Мейсон Маунт впервые в свой карьере выйдет в стартовом составе сборной Англии.

Пока на счету 20-летнего Маунта два появления на замену за национальную команду — в матчах против Болгарии и Косово в прошлом месяце.

С тех пор Мейсон только улучшил свою форму, забив два гола в четырех матчах Премьер-Лиги, и это убедило главного тренера англичан Гарета Саутгейта дать талантливому игроку полноценный шанс проявить себя на международном уровне.

Таким образом, Маунт выйдет в стартовом составе англичан на матч против сборной Чехии в Праге, вытеснив в запас своего одноклубника Росса Баркли.

Добавим, в случае победы над Чехией англичане гарантируют себе выход в финальную стадию Евро-2020.


Метки Маунт, сборная Англии, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2019 07:00

Количество просмотров Просмотров: 665

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liverpool1892est 11.10.2019 07:58 # liverpool1892est
    Маунт и Абрахам уже суперзвезды...При Лэмпарде они заиграют мегатопово

    (ответить)

  2. alexomck 11.10.2019 07:39 # alexomck
    Баркли накатит и подправит этому выскочке фейс.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: