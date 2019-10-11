Пять пар братьев, игравших в одном клубе Премьер-Лиги

Появление на поле в матче "Ньюкасла" с "Манчестер Юнайтед" братьев Лонгстаффов и феерический дебют младшего из них Мэтти привлекли внимание к теме кровных родственников в английском футболе. Предлагаем вам сразу пять пар братьев, игравших вместе за одну команду Премьер-Лиги в разное время.

В Премьер-Лиге было немало братьев, занимавшихся в одной клубной академии и развивавших карьеру рука об руку или по сценарию "брат по стопам брата", но далеко не все из них имели счастье сыграть в Премьер-Лиги в составе одной команды одновременно. Рио Фердинанд дважды разминулся со своим младшим братом Антоном в "Вест Хэме" и "Куинз Парк Рейнджерс". Кевин-Принс Боатенг и его сводный брат Джером играли в Англии не только в разных клубах ("Портсмут" и "Манчестер Сити"), но и в разное время. Но есть в истории Премьер-Лиги пять пар братьев, которые были настоящими партнерами по команде.



Гари и Фил Невиллы



Одна из самых знаменитых братских пар в истории Премьер-Лиги — Гари и Фил Невиллы. Они были частью знаменитого "Класса 92" в "Манчестер Юнайтед" и выиграли кучу трофеев под руководством сэра Алекса Фергюсона. Гари на два года старше Фила, но столь небольшая разница в возрасте никогда не была заметной, и многие люди думали, что Гари и Фил — близнецы.



Братья играли за "Манчестер Юнайтед" в течение 11 лет, часто располагаясь на разных флангах обороны. Фил однозначно был менее талантливым игроком и в МЮ никогда не поднимался выше статуса игрока ротации, но во многом ему пришлось стать универсальным игроком, умевшим закрыть любую позицию в обороне и центре поля из-за того, что на правом фланге защиты команды всегда царил его старший брат.



Фил ушел в "Эвертон" в 2005 году и стал одним из лидеров команды Дэвида Мойеса, а затем работал его помощником в "Манчестер Юнайтед". Сейчас Фил Невилл успешно работает с женской сборной Англии в качестве тренера, тогда как его старший брат на данном поприще не состоялся и сосредоточился на работе телевизионного эксперта.



"Первое время, когда мы играли в одной школьной команде, было очень круто. Фил всегда вынужден был играть с парнями, старшего его на пару лет, чтобы находиться рядом со мной на поле. Я был физически сильнее, как и все мои сверстники, но это только закалило его. Затем мы играли вместе с воскресной команде "Боундери Парк Джуниорс" и в "Бери Джуниорс". Ему всегда приходилось перепрыгивать через несколько возрастных групп", — вспоминает Гари.



Рафаэль и Фабио Да Силвы



На смену братьям Невиллам в "Манчестер Юнайтед" пришли бразильские близнецы Рафаэль и Фабио Да Силвы, которые играли на тех же позициях, что и Гари с Филом. Сэр Алекс подписал их в "Манчестер Юнайтед" в 2008 году, когда как раз нуждался в замене для Гари Невилла на правом фланге обороны.



Рафаэль был постоянным игроком основы "Манчестер Юнайтед" довольно долгое время, а вот Фабио, как и Филу Невиллу, досталась роль игрока ротации, так как он во многом дублировал качества своего брата-близнеца. Фабио часто уезжал в аренду, вплоть до окончательного ухода из МЮ в 2014 году, когда покинул "Олд Траффорд" и его брат Рафаэль, поссорившийся с тогдашним менеджером клуба Луи Ван Галем.



Сейчас Рафаэль Да Силва выступает в составе "Лиона" в чемпионате Франции, а вот его брат-близнец Фабио оказался транзитом через "Кардифф" и "Мидлсбро" в "Нанте". Братья вполне могут пересекаться на одном фланге, когда "Лион" и "Нант" играют между собой в Лиге 1, так как Рафаэль остается правым защитником, а Фабио может играть на любом из флангов, но оба игрока не являются ключевыми в составах своих команд, появляясь на поле лишь время от времени.



Андре и Джордан Айю



Ганским нападающим Джордану и Андре Айю повезло играть вместе на клубном уровне и в сборной. Долгое время сыновья известного ганского форварда Абеди Пеле были неразлучны в французском "Марселе" и валлийском "Суонси", но когда "лебеди" вылетели из Премьер-Лиги их пути разошлись — Джордан остался в элите с "Кристал Пэлас", а Андре ушел в турецкий "Фенербахче" транзитом через "Вест Хэм".



Оба игрока развивались в клубной академии "Марселя" — клуба, где провел свои лучшие годы их отец. Именно в "Марселе", а также в составе молодежной и национальной сборной Ганы Андре и Джордан Айю заявили о себе. Андре старше почти на два года за Джордана, а вдобавок у них есть третий брат Ибрагим, выступающий сейчас на позиции опорного полузащитника за "Европу" из Гибралтара.



"Мы играли вместе в "Марселе" и сборной Ганы. Теперь это происходит снова. Я рад, что Джордан присоединился к "Суонси" — он много прогрессировал и играет очень хорошо", — говорил Андре, когда его брат перебрался в "Суонси". Изначально именно Андре считался чуть более талантливым и перспективным и в валлийском клубе он выступал успешнее, но сейчас его замучили травмы, тогда как младший брат остается заметной фигурой в Премьер-Лиге и регулярно забивает за "Кристал Пэлас".



Коло и Яя Туре



Еще одна известная пара братьев, поигравших вместе в Премьер-Лиге — ивуарийцы Коло и Яя Туре. Они начинали заниматься футболом вместе в клубе "АСЕК Мимозас" из Абиджана, а затем воссоединились в "Манчестер Сити".



Коло появился в Премьер-Лиге намного раньше, став одним из лидеров лондонского "Арсенала", тогда как Яя поиграл в донецком "Металлурге", "Олимпиакосе" и заявил о себе в "Барселоне". Все это время Арсену Венгеру не раз предлагали воссоединить братьев в "Арсенале", но по какой-то причине он так и не созрел на трансфер Яя.



Зато когда Коло Туре пошел за большими деньгами и титулами в "Манчестер Сити", через год его брат присоединился к нему, получив шикарный контракт от "горожан". Коло Туре не был в то время ключевым игроком "Сити", а вот Яя стал настоящей легендой "горожан" и одним из самых важных игроков клуба времен Роберто Манчини и Мануэля Пеллегрини.



"Когда я был молодым, я был большим, большим мечтателем. Но помог реализовать мои мечты мой брат Коло, который будил меня в пять утра на утреннюю пробежку и занимался мои физическим развитием. В пять утра в Африке еще темно, и я спрашивал: "Зачем ты меня будишь?" Он говорил, что нам нужно бегать трусцой".



Мартин и Маркус Олссоны



Еще одна братская пара крайних защитников в английском футболе. Мартин и Маркус Олссоны — близнецы-братья, занимавшиеся вместе в академии шведского клуба "Хогаборгс", пока Мартина не позвали в английский "Блэкберн", где он довольно успешно играл на позиции левого защитника. Когда стало ясно, что Мартин, отличавшийся удивительной работоспособностью и закрывавший часто всю бровку, не задержится в клубе, "Блэкберн" приобрел и его брата-близнеца, который играл в то время в "Хельсингборге". Некоторое время братья провели вместе в "Блэкберне", и Маркусу пришлось время от времени играть в полузащите или на правом фланге обороны, но в 2013 году Мартин перебрался в "Норвич" после вылета "Блэкберна" в Чемпионшип, уступив место в основе "бродяг" своему брату-близнецу, который отбегал в основе "Роверс" несколько сезонов.



Мартин Олссон все же был чуть более талантливым футболистом, что подтверждают его 48 матчей в составе сборной Швеции при всего двух поединках у Маркуса. Но все же, если в "Блэкберне" Маркус просто мог дождаться, когда его брат уйдет в другой клуб, то в сборной он постоянно был в тени близнеца, сходство с которым было не только внешним, но и идентичностью по футбольным характеристикам.



Интересно, что родственником Олссонов с недавних пор является известный немецкий баскетболист Дирк Новицки, который женился на сестре Маркуса и Мартина Олссонов Джессике. Сейчас и Мартин, и Маркус остались без клуба, после того как не продлили контракты с клубами Чемпионшипа "Суонси" и "Дерби", соответственно, но в 31 год, наверное, рано завершать карьеру, и мы вполне можем увидеть их в составе каких-то скандинавских клубов в скором будущем. Вряд ли в одной команде, так как вряд ли есть схема, при которой в основе могут играть два левых защитника.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru