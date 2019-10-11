Каррагер предупредил "Ливерпуль"

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер объяснил, почему команда Юргена Клоппа не может позволить себе расслабиться, имея восемь очков преимущества во главе Премьер-Лиги.

После восьми первых туров нового сезона "Ливерпуль" создал солидный отрыв над своим главным конкурентом в лице "Манчестер Сити".



Однако Каррагер предупреждает, что "красные" тоже могут столкнуться с травмами, как столкнулись сейчас "горожане", а пока этого не произошло, нужно постараться максимально нарастить свое преимущество.



"Думаю, сейчас мы наблюдаем, что травмы "Манчестер Сити" связаны с одной и той же позицией, и это проблема для них".



"Это стало бы проблемой для любого, даже несмотря на то, что у них глубже состав, чем у "Ливерпуля". Вы видите, как сильно они страдают".



"Даже возникают мысли, что "Ливерпуль" страдал бы еще больше, если бы столкнулся с травмами, потому что, как я уже сказал, у них нет такой глубины состава, как у "Сити".



"Но если честно, проблемы "Сити" возникли там, где они уязвимее всего в плане количества и качества — в центре обороны".



"Нет никаких сомнений, что тяжелая травма важного игрока стала бы большим ударом по "Ливерпулю". И по этой причине, думаю, никто в "Ливерпуле" не может слишком расслабляться".



"Несомненно, они в замечательном положении, а если вы отрицаете это, вы лжец. "Ливерпуль" должен постараться как можно сильнее укрепить свое преимущество".



"Нельзя думать, что восемь очков — это и так отличный отрыв. Постарайтесь нарастить его до 10, до 12, если это возможно. Особенно пока "Сити" не решил свои проблемы в обороне, пока не вернулся Лапорт".



"Потому что нет никаких сомнений, что "Сити", со здоровым Лапортом и находясь в форме, способен на ровно то же, что делает "Ливерпуль" — выиграть 17-18 матчей подряд", — сообщил Каррагер talkSPORT.