Перес надеется купить Эриксена за 26.5 млн. фунтов
Президент "Реала" Флорентино Перес надеется, что суммы в 30 миллионов евро (26.5 млн. фунтов) будет достаточно, для приобретения полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена в январе.
Как известно, контракт Эриксена истекает в конце этого сезона, поэтому в январе у "шпор" будет последняя возможность выручить за своего ведущего игрока хоть какие-нибудь деньги.
"Тоттенхэм" намерен воспользоваться этой возможностью, однако сперва Пересу нужно убедить своего главного тренера Зинедина Зидана, что Эриксен — тот игрок, который требуется Мадриду.
С прошлого лета Зидан настаивает на приобретении Поля Погба из "Манчестер Юнайтед", но игрок сборной Франции не особо по душе Пересу, а вдобавок является гораздо более дорогим вариантом относительно Эриксена с истекающим контрактом.
10.10.2019 23:00
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