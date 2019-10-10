Перес надеется купить Эриксена за 26.5 млн. фунтов

Кристиан Эриксен Президент "Реала" Флорентино Перес надеется, что суммы в 30 миллионов евро (26.5 млн. фунтов) будет достаточно, для приобретения полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена в январе.

Как известно, контракт Эриксена истекает в конце этого сезона, поэтому в январе у "шпор" будет последняя возможность выручить за своего ведущего игрока хоть какие-нибудь деньги.

"Тоттенхэм" намерен воспользоваться этой возможностью, однако сперва Пересу нужно убедить своего главного тренера Зинедина Зидана, что Эриксен — тот игрок, который требуется Мадриду.

С прошлого лета Зидан настаивает на приобретении Поля Погба из "Манчестер Юнайтед", но игрок сборной Франции не особо по душе Пересу, а вдобавок является гораздо более дорогим вариантом относительно Эриксена с истекающим контрактом.


Метки Реал, Тоттенхэм, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 10.10.2019 23:00

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  1. kojan 10.10.2019 23:46 # kojan
    уйдёт летом за спасибо...

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  2. chebrec 10.10.2019 23:11 # chebrec
    Не верю!

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  3. ganinilyha 10.10.2019 23:01 # ganinilyha
    Тупой испашка не слышал про Леви походу

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