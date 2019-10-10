Родри считает "Ливерпуль" лучшей командой в Англии и Европе

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри назвал "Ливерпуль" лучшей командой в Англии и Европе.

Минувшим летом "горожане" обновили свой трансферный рекорд покупкой Родри, но этого усиления оказалось недостаточно, чтобы поспеть за "Ливерпулем", который уже в восьми первых турах нового сезона Премьер-Лиги создал восьмиочковый отрыв от действующих чемпионов.



Для "Сити" принципиальным соперником всегда исторически был "Манчестер Юнайтед", однако у Родри есть ощущение, что теперь таковым стал "Ливерпуль".



"Я не знаю, чувствуют ли это болельщики. Я никогда не был в городе прежде, поэтому не знаю, кого люди считают нашим главным соперником".



"Однако в данный момент "Ливерпуль" возвышается над всеми, и это видно уже два сезона подряд. Они являются чемпионами Европы, поэтому каждый хочет обыграть их, не только мы".



"У них отличная команда, и они прибавили во многих вещах. Они очень хороши и являются лучшей командой в Англии и Европе", — сообщил Родри ESPN.