Родри считает "Ливерпуль" лучшей командой в Англии и Европе
Полузащитник "Манчестер Сити" Родри назвал "Ливерпуль" лучшей командой в Англии и Европе.
Минувшим летом "горожане" обновили свой трансферный рекорд покупкой Родри, но этого усиления оказалось недостаточно, чтобы поспеть за "Ливерпулем", который уже в восьми первых турах нового сезона Премьер-Лиги создал восьмиочковый отрыв от действующих чемпионов.
Для "Сити" принципиальным соперником всегда исторически был "Манчестер Юнайтед", однако у Родри есть ощущение, что теперь таковым стал "Ливерпуль".
"Я не знаю, чувствуют ли это болельщики. Я никогда не был в городе прежде, поэтому не знаю, кого люди считают нашим главным соперником".
"Однако в данный момент "Ливерпуль" возвышается над всеми, и это видно уже два сезона подряд. Они являются чемпионами Европы, поэтому каждый хочет обыграть их, не только мы".
"У них отличная команда, и они прибавили во многих вещах. Они очень хороши и являются лучшей командой в Англии и Европе", — сообщил Родри ESPN.
10.10.2019 22:00
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пепкини уроки, тот тоже любит полировать языком.
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Ну не лезь ты в эти майнд геймс. Не твоё это.
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Лысый шарлатан сгноит его на лавке за этот базар
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