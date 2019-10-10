"Юнайтед" купит еще восемь игроков к лету 2021 по "плану Сульшера"

"Манчестер Юнайтед" планирует совершить восемь приобретений в два следующих летних трансферных окна.

Несмотря на видимую шаткость позиций Оле Гуннара Сульшера, издание The Telegraph уверено, что руководство клуба будет терпеливым с главным тренером и даст тому время и деньги, чтобы завершить перестройку команды.



Сейчас на "Олд Траффорд" есть ощущение, что Сульшеру не хватает примерно шести игроков, чтобы сражаться за большие трофеи.



"Юнайтед" уже вовсю составляет шорт-лист своих трансферных целей на ближайшее будущее и может попытаться купить минимум одного игрока из своего списка в январе, не дожидаясь конца сезона.



"У Оле есть видение того, какой должна стать его команда в перспективе трех лет. Это будет эволюционное развитие, которое растянется на годы. В данный момент мы в начале пути".



"Мы будем терпеливы и поддержим Оле. Мы уже строим планы на следующее лето и собираемся совершить три-четыре приобретения. Еще три-четыре приобретения мы совершим через год после этого", — цитирует свой высокопоставленный источник из "Юнайтед" издание.