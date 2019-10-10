"Сити" готов поспорить с "Юнайтед" за Рубена Диаша

"Манчестер Сити" готов составить конкуренцию соседям из "Манчестер Юнайтед" в борьбе за центрального защитника "Бенфики" Рубена Диаша.

Лишь накануне португальское издание Record сообщило, что "Юнайтед" просматривает Диаша с прицелом на летнее трансферное окно.



Однако "Сити" может сработать на опережение и подписать 22-летнего Диаша уже в январе, утверждает Daily Mirror со ссылкой на свои источники в Португалии.



К покупке Рубена чемпионов Премьер-Лиги подталкивает катастрофическая ситуация в центре обороны. Минувшим летом "горожане" попрощались с Венсаном Компани, а на старте сезона потеряли с травмами Джона Стоунса и Эмерика Лапорта.



В последних матчах главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола использовал в центре обороны Николаса Отаменди и Фернандиньо, но первый выглядит совершенно неубедительно, а второй все-таки является полузащитником и находится в возрасте.