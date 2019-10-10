Бергкампу больно наблюдать за мучениями "Арсенала"

Легенда "Арсенала" Деннис Бергкамп признался, что ему больно наблюдать за мучениями команды Унаи Эмери.

И хотя в данный момент "канониры" занимают третью позицию в Премьер-Лиге, на одно очко отставая от "Манчестер Сити", едва ли кто-то может всерьез поверить, что подопечные Эмери вмешаются в борьбу за титул.



Более того, даже задача вернуться в Лигу Чемпионов стала непосильной для "Арсенала" в последние годы, и это ранит Бергкампа, выигравшего три титула Премьер-Лиги с лондонской командой.



"Конечно, "Арсенал" изменился относительно той команды, к которой привык я, где были все эти английские игроки и немного иностранных".



"Сейчас, вероятно, соотношение стало обратным. Иногда это хорошо, но зачастую ты не чувствуешь, что этот тот "Арсенал", который мы знали и который обладал несколькими игроками, способными делать разницу".



"Это другая команда. Сложно сказать, лучше или хуже. Конечно, это лучше всего видно по трофеям, которых в данный момент нет".



"С другой стороны, вокруг так много клубов, который так быстро прибавили и достигли высокого уровня. Возможно, "Арсенал" тоже прибавил, но не настолько".



"Это сложно, и порой это больно, потому что у тебя есть ощущение, что "Арсенал" должен выступать лучше. Я все еще надеюсь на это", — цитирует Бергкампа Daily Mirror.