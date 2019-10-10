Клопп обещает подумать, если его позовут в сборную Германии

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что подумал бы о работе со сборной Германии, если бы ему предложили такую возможность в будущем.

В последнее время ходят упорные слухи, что Федерация футбола Германи видит в Клоппе, лучшем тренере мира по версии ФИФА, идеального преемника для Йоахима Лева.



Контракт Лева со сборной Германии истекает после Чемпионата Мира 2022 года в Катаре. По совпадению, до того же времени Клопп связан обязательствами с "Ливерпулем". Юрген обещает как минимум подумать, если ему предложат возглавить национальную команду.



"Я не могу сказать, правда. Я не знаю, хотел бы я эту работу. На сегодняшний день я не чувствую, что хотел бы ее".



"По состоянию на сейчас я полностью счастлив тем, что делаю, и это самое важное для меня".



"Кроме того, я не могу утверждать на 100 процентов, что я правильный кандидат (на замену Леву). Если такой вопрос когда-либо встанет, я подумаю об этом — но не сейчас", — сообщил Клопп Magenta TV.