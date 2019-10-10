Клопп обещает подумать, если его позовут в сборную Германии
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что подумал бы о работе со сборной Германии, если бы ему предложили такую возможность в будущем.
В последнее время ходят упорные слухи, что Федерация футбола Германи видит в Клоппе, лучшем тренере мира по версии ФИФА, идеального преемника для Йоахима Лева.
Контракт Лева со сборной Германии истекает после Чемпионата Мира 2022 года в Катаре. По совпадению, до того же времени Клопп связан обязательствами с "Ливерпулем". Юрген обещает как минимум подумать, если ему предложат возглавить национальную команду.
"Я не могу сказать, правда. Я не знаю, хотел бы я эту работу. На сегодняшний день я не чувствую, что хотел бы ее".
"По состоянию на сейчас я полностью счастлив тем, что делаю, и это самое важное для меня".
"Кроме того, я не могу утверждать на 100 процентов, что я правильный кандидат (на замену Леву). Если такой вопрос когда-либо встанет, я подумаю об этом — но не сейчас", — сообщил Клопп Magenta TV.
10.10.2019 18:00
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Последние комментарии:
если уж Клопп настолько крут, но возьмет паузу на годик, а потом в условный наполи интер или вообще милан, скинуть ювентус
с дортмундом смог, с колбасой почти уже
еще в италии прервать гегемонию а потом уже можно спокойно побыть патриотом и сборнуюю тренеровать вполноги
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Он вроде уже говорил, что работа в сборной не совсем для него, что он хочет быть в работе постоянно, а не раз в два месяца (или сколько там получается?). И тут: "На сегодняшний день я не чувствую, что хотел бы ее". Может с возрастом поменяет взгляды, а сейчас надо ебашить с Ливерпулем, пока ебашится!
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обещает подумать, так как ждёт от Лестера предложения! Роджерс создаст отличный фундамент под Мистера Клоппа! Верим
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Продлит на 5ку, и выиграет 5-7 титулов АПЛ, пока скамцо будет барахтаться в чемпионшипе!!
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До 2022 года выиграет 4-5 титулов и гуд бай ТОП
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может да, а может нет. продолжает себе цену набивать жадный фриц.
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