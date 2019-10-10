Клопп обещает подумать, если его позовут в сборную Германии

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что подумал бы о работе со сборной Германии, если бы ему предложили такую возможность в будущем.

В последнее время ходят упорные слухи, что Федерация футбола Германи видит в Клоппе, лучшем тренере мира по версии ФИФА, идеального преемника для Йоахима Лева.

Контракт Лева со сборной Германии истекает после Чемпионата Мира 2022 года в Катаре. По совпадению, до того же времени Клопп связан обязательствами с "Ливерпулем". Юрген обещает как минимум подумать, если ему предложат возглавить национальную команду.

"Я не могу сказать, правда. Я не знаю, хотел бы я эту работу. На сегодняшний день я не чувствую, что хотел бы ее".

"По состоянию на сейчас я полностью счастлив тем, что делаю, и это самое важное для меня".

"Кроме того, я не могу утверждать на 100 процентов, что я правильный кандидат (на замену Леву). Если такой вопрос когда-либо встанет, я подумаю об этом — но не сейчас", — сообщил Клопп Magenta TV.


Метки Клопп, Ливерпуль, сборная Германии

Автор mihajlo   

Дата 10.10.2019 18:00

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  1. superperez101 10.10.2019 19:33 # superperez101
    если уж Клопп настолько крут, но возьмет паузу на годик, а потом в условный наполи интер или вообще милан, скинуть ювентус
    с дортмундом смог, с колбасой почти уже
    еще в италии прервать гегемонию а потом уже можно спокойно побыть патриотом и сборнуюю тренеровать вполноги

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  2. sausage 10.10.2019 19:28 # sausage
    Он вроде уже говорил, что работа в сборной не совсем для него, что он хочет быть в работе постоянно, а не раз в два месяца (или сколько там получается?). И тут: "На сегодняшний день я не чувствую, что хотел бы ее". Может с возрастом поменяет взгляды, а сейчас надо ебашить с Ливерпулем, пока ебашится!

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  3. largo-winch 10.10.2019 19:20 # largo-winch
    обещает подумать, так как ждёт от Лестера предложения! Роджерс создаст отличный фундамент под Мистера Клоппа! Верим

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  4. lfc-in-my-heart 10.10.2019 19:01 # lfc-in-my-heart
    Продлит на 5ку, и выиграет 5-7 титулов АПЛ, пока скамцо будет барахтаться в чемпионшипе!!

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  5. tigerpool 10.10.2019 18:15 # tigerpool
    До 2022 года выиграет 4-5 титулов и гуд бай ТОП

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  6. alexomck 10.10.2019 18:06 # alexomck
    может да, а может нет. продолжает себе цену набивать жадный фриц.

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