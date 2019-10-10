Погба, вероятно, пропустит матч с "Ливерпулем"
Из-за травмы стопы "Манчестер Юнайтед" может недосчитаться полузащитника Поля Погба в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля".
Сразу после международного перерыва в гости к "красным дьяволам" пожалует лидер Премьер-Лиги, и помощь Погба в столь важном матче очень бы пригодилась Оле Гуннару Сульшеру.
Однако теперь участие Поля в матче с "Ливерпулем" находится под большим вопросом. Как сообщает L'Equipe, у 26-летнего француза была диагностирована трещина кости одного из пальцев стопы.
В данный момент речи об операции не идет — клуб и игрок надеются, что кость заживет естественным образом, но на это может потребоваться время.
Сообщается, что эту травму Погба получил в матче Кубка Лиги против "Рочдейла", усугубив свое состояние в поединке Премьер-Лиги несколько дней спустя. В результате Поль не смог сыграть против АЗ и "Ньюкасла" на прошлой неделе.
10.10.2019 17:00
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Найс, -1,5 на скузню за 3,15 и можно покупать дачу новую
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для двухэтажного автобуса и не нужен особо.
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У Погба, мне кажется, сейчас одна задача - не травмироваться, чтобы перейти потом в другой клуб на хороших условиях. И он всеми способами её выполняет. Даже если выйдет - будет беречь себя. Хорошей игры от него вряд ли дождутся фаны МЮ.
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Так у него же что-то со спиной было)
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Вероятность выиграть нас упало на 0,1%
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