Погба, вероятно, пропустит матч с "Ливерпулем"

Из-за травмы стопы "Манчестер Юнайтед" может недосчитаться полузащитника Поля Погба в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

Сразу после международного перерыва в гости к "красным дьяволам" пожалует лидер Премьер-Лиги, и помощь Погба в столь важном матче очень бы пригодилась Оле Гуннару Сульшеру.



Однако теперь участие Поля в матче с "Ливерпулем" находится под большим вопросом. Как сообщает L'Equipe, у 26-летнего француза была диагностирована трещина кости одного из пальцев стопы.



В данный момент речи об операции не идет — клуб и игрок надеются, что кость заживет естественным образом, но на это может потребоваться время.



Сообщается, что эту травму Погба получил в матче Кубка Лиги против "Рочдейла", усугубив свое состояние в поединке Премьер-Лиги несколько дней спустя. В результате Поль не смог сыграть против АЗ и "Ньюкасла" на прошлой неделе.