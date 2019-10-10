Погба, вероятно, пропустит матч с "Ливерпулем"

Поль Погба Из-за травмы стопы "Манчестер Юнайтед" может недосчитаться полузащитника Поля Погба в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

Сразу после международного перерыва в гости к "красным дьяволам" пожалует лидер Премьер-Лиги, и помощь Погба в столь важном матче очень бы пригодилась Оле Гуннару Сульшеру.

Однако теперь участие Поля в матче с "Ливерпулем" находится под большим вопросом. Как сообщает L'Equipe, у 26-летнего француза была диагностирована трещина кости одного из пальцев стопы.

В данный момент речи об операции не идет — клуб и игрок надеются, что кость заживет естественным образом, но на это может потребоваться время.

Сообщается, что эту травму Погба получил в матче Кубка Лиги против "Рочдейла", усугубив свое состояние в поединке Премьер-Лиги несколько дней спустя. В результате Поль не смог сыграть против АЗ и "Ньюкасла" на прошлой неделе.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, травмы

Автор mihajlo   

Дата 10.10.2019 17:00

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  1. keane16 10.10.2019 17:23 # keane16
    Найс, -1,5 на скузню за 3,15 и можно покупать дачу новую

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  2. alexomck 10.10.2019 17:21 # alexomck
    для двухэтажного автобуса и не нужен особо.

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  3. lampard78 10.10.2019 17:20 # lampard78
    У Погба, мне кажется, сейчас одна задача - не травмироваться, чтобы перейти потом в другой клуб на хороших условиях. И он всеми способами её выполняет. Даже если выйдет - будет беречь себя. Хорошей игры от него вряд ли дождутся фаны МЮ.

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  4. sausage 10.10.2019 17:17 # sausage
    Так у него же что-то со спиной было)

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  5. beatles-red 10.10.2019 17:16 # beatles-red
    Вероятность выиграть нас упало на 0,1%

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