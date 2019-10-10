"Манчестер Юнайтед" ищет замену Chevrolet

Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" ведет поиски нового титульного спонсора взамен Chevrolet.

Как известно, "красные дьяволы" начали сотрудничество с автомобильным брендом в 2014 году. Этот семилетний спонсорский контракт стоимостью более 450 миллионов фунтов и по всей день остается самым крупным в своем роде в футболе.

Контракт с Chevrolet истекает в 2021 году, и в данный момент клуб с "Олд Траффорд" ведет переговоры с несколькими заинтересованными компаниями, которые бы хотели разместить свою эмблему на футболках "Юнайтед".

По информации Sky Sports, "дьяволы" надеются, что их следующий титульный спонсор будет платить столько же или даже больше, чем Chevrolet, несмотря не трудности, которые испытывает "Юнайтед" на футбольном поле.


Метки Chevrolet, Манчестер Юнайтед, спонсоры

Автор mihajlo   

Дата 10.10.2019 16:00

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  1. wilegend 10.10.2019 17:34 # wilegend
    для любой компании это минус репутация и продажа

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  2. mixmaster 10.10.2019 17:15 # mixmaster
    TENApants - подгузники для взрослых - то что надо))

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  3. elprimer 10.10.2019 17:04 # elprimer
    Тупо бизнес-проект, любую гадость от спонсора наклеют на грудь.

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  4. beatles-red 10.10.2019 16:57 # beatles-red
    Олвейс или тампакс должны выйти на связь с ними

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  5. sexan 10.10.2019 16:51 # sexan
    Amazon.

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  6. keane16 10.10.2019 16:40 # keane16
    Будет Xiaomi

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  7. irbis85 10.10.2019 16:27 # irbis85
    aon получше смотрелся

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  8. caxar 10.10.2019 16:06 # caxar
    KAMAZ нормас

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  9. ganinilyha 10.10.2019 16:06 # ganinilyha
    Лада подойдёт

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  10. electric 10.10.2019 16:04 # electric
    Нееееееееееееет

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