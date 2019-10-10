"Манчестер Юнайтед" ищет замену Chevrolet
"Манчестер Юнайтед" ведет поиски нового титульного спонсора взамен Chevrolet.
Как известно, "красные дьяволы" начали сотрудничество с автомобильным брендом в 2014 году. Этот семилетний спонсорский контракт стоимостью более 450 миллионов фунтов и по всей день остается самым крупным в своем роде в футболе.
Контракт с Chevrolet истекает в 2021 году, и в данный момент клуб с "Олд Траффорд" ведет переговоры с несколькими заинтересованными компаниями, которые бы хотели разместить свою эмблему на футболках "Юнайтед".
По информации Sky Sports, "дьяволы" надеются, что их следующий титульный спонсор будет платить столько же или даже больше, чем Chevrolet, несмотря не трудности, которые испытывает "Юнайтед" на футбольном поле.
10.10.2019 16:00
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для любой компании это минус репутация и продажа
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TENApants - подгузники для взрослых - то что надо))
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Тупо бизнес-проект, любую гадость от спонсора наклеют на грудь.
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Олвейс или тампакс должны выйти на связь с ними
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Amazon.
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Будет Xiaomi
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aon получше смотрелся
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KAMAZ нормас
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Лада подойдёт
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Нееееееееееееет
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