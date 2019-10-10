Жозе Моуриньо отказал "Лиону"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс рассказал, что Жозе Моуриньо отказал его клубу, поскольку уже определился со следующим шагом в своей карьере.

В минувший понедельник "Лион" объявил о расставании со своим рулевым Силвиньо, который провел на тренерском мостике только 141 день.



Оляс попытался предложить вакантную позицию Моуриньо, который находится без работы с увольнения из "Манчестер Юнайтед" в декабре, однако Жозе ответил отказом.



"Мы обменялись довольно лестными сообщениями через SMS. Это были приятные слова для каждого из нас. Он не принял наше предложение встретиться, потому что уже выбрал следующий клуб", — цитирует Оляса Get French Football.



Добавим, накануне французская радиостанция RMC сообщила, что Моуриньо отказал "Лиону", поскольку сосредоточен на возвращении в английский футбол. Жозе называют возможным сменщиком Маурисио Почеттино в "Тоттенхэме".