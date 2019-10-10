Жозе Моуриньо отказал "Лиону"

Жозе Моуриньо Президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс рассказал, что Жозе Моуриньо отказал его клубу, поскольку уже определился со следующим шагом в своей карьере.

В минувший понедельник "Лион" объявил о расставании со своим рулевым Силвиньо, который провел на тренерском мостике только 141 день.

Оляс попытался предложить вакантную позицию Моуриньо, который находится без работы с увольнения из "Манчестер Юнайтед" в декабре, однако Жозе ответил отказом.

"Мы обменялись довольно лестными сообщениями через SMS. Это были приятные слова для каждого из нас. Он не принял наше предложение встретиться, потому что уже выбрал следующий клуб", — цитирует Оляса Get French Football.

Добавим, накануне французская радиостанция RMC сообщила, что Моуриньо отказал "Лиону", поскольку сосредоточен на возвращении в английский футбол. Жозе называют возможным сменщиком Маурисио Почеттино в "Тоттенхэме".


Метки Лион, Моуриньо, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 10.10.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 869

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. alexomck 10.10.2019 15:12 # alexomck
    очередной камбэк в Челси или снова МЮ?:)

    (ответить)

  2. slash-lfc 10.10.2019 15:09 # slash-lfc
    В АПЛ топаря!

    (ответить)

  3. tigerpool 10.10.2019 15:07 # tigerpool
    Бля совсем ебнулись, какой нахрен Лион

    (ответить)

  4. superglor 10.10.2019 15:06 # superglor
    В Челси видимо снова. Очевидно что сутулый не справляется, на одной молодеже далеко не уедешь.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: