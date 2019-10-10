"Боруссия" пыталась вернуть Клоппа из "Ливерпуля"

Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке рассказал, что пытался вернуть главного тренера Юргена Клоппа из "Ливерпуля".

За семь лет работы в Дортмунде Клопп выиграл два титула Бундеслиги и превратил "Боруссию" в серьезного претендента на европейской арене.



Клопп покинул Дортмунд в 2015 году, уже спустя несколько месяцев возглавив "Ливерпуль". С тех пор "красные" добились значительного прогресса, выиграв Лигу Чемпионов в прошлом сезоне.



По словам Ватцке, он не был удивлен, когда Клопп отказался бросить "Ливерпуль" ради возвращения в "Боруссию", однако он все равно должен был попытаться.



"Я знал, что Юрген откажется и что он останется верен своему контракту с "Ливерпулем".



"Юрген всегда соблюдал свои контракты, но если ты хочешь пойти новым путем и совершить прорыв, тогда я, по крайней мере, должен был спросить Юргена, может ли он себе представить свое возвращение".



"Я совершенно не ожидал, что это случится, но я бы не простил себе, если бы не спросил его в тот момент", — цитирует Ватцке Sky Sports.