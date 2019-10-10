Мэддисон покинул расположение сборной Англии

Джеймс Мэддисон Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон покинул расположение сборной Англии из-за болезни.

22-летний Мэддисон великолепно начал новый сезон, но все еще вынужден ждать своего дебюта за национальную команду — четыре последних матча англичан Джеймс целиком провел на скамейке запасных.

Теперь Мэддисон возвращается в свой клуб на лечение, надеясь поправить здоровье к следующему матчу "лис" — против "Бернли" 19 октября.

Таким образом, Мэддисон стал уже третьей потерей англичан после Фабиана Дельфа и Тома Хитона. Как сообщает Sky Sports, главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт решил не вызвать другого игрока взамен Джеймса.


Метки Лестер, Мэддисон, травмы

Автор mihajlo   

Дата 10.10.2019 12:50

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