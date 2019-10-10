Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон покинул расположение сборной Англии из-за болезни.

22-летний Мэддисон великолепно начал новый сезон, но все еще вынужден ждать своего дебюта за национальную команду — четыре последних матча англичан Джеймс целиком провел на скамейке запасных.



Теперь Мэддисон возвращается в свой клуб на лечение, надеясь поправить здоровье к следующему матчу "лис" — против "Бернли" 19 октября.



Таким образом, Мэддисон стал уже третьей потерей англичан после Фабиана Дельфа и Тома Хитона. Как сообщает Sky Sports, главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт решил не вызвать другого игрока взамен Джеймса.