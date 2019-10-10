Заха уверен, что Пепе заиграет в "Арсенале"

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха выступил в защиту своего партнера по сборной Кот-д'Ивуара Николя Пепе из "Арсенала".



Не сумев переманить Заху минувшим летом, "канониры" переключили свое внимание на Пепе, который в итоге и перебрался на "Эмирейтс" из "Лилля" по сделке стоимостью 72 миллиона фунтов.



С тех пор Николя, забивший 22 гола и отдавший 11 результативных передач в прошлом сезоне, отличился лишь раз за свой новый клуб, реализовав пенальти против "Астон Виллы", однако Заха убежден, что у его товарища все сложится.



"Я вижу, что пишут в социальных сетях, я вижу все. Ему просто нужно время. Он приехал из другой лиги, он молод".



"Он не сам назначил цену за себя, это сделали другие люди, основываясь на уровне его игры, поэтому вы должны дать ему время, чтобы он смог воспроизвести этот уровень. Это не происходит сразу".



"Я абсолютно верю в него. Я уверен, что он сможет показывать ту же игру, что и прежде, потому что мы вместе выступаем за сборную Кот-д'Ивуара, и я видел, каким талантом он обладает, но не каждый пока убедился в этом", — сообщил Заха BBC.