Александер-Арнольд готов стать полузащитником

Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд заявил, что готов однажды попробовать себя в качестве полузащитника.

К своему 21 году Александер-Арнольд заработал репутацию одного из лучших крайних защитников в мире. Трент не только хорошо обороняется, но и очень полезен для атаки, сделав 12 результативных передач в прошлом сезоне Премьер-Лиги.



Однако игрок сборной Англии не исключает, что в будущем сменит позицию на поле и попробует себя в роли своего идола Стивена Джеррарда.



"Естественно, в первую очередь я защитник, а уже после этого я хочу помогать команде создавать моменты".



"Тренер решил, что пока что я буду правым защитником. Там я и буду играть. Я особо не переживаю, где играть. Я просто хочу играть в футбол".



"Если однажды тренер решит использовать меня в полузащите, в качестве центрального защитника или нападающего, там я и буду играть".



"Это правда, что я пытался подражать Джеррарду. Я восхищался всем в его игре. Я изучал его и хотел быть как он".



"Возможно, это не так важно, когда ты юн. Ты еще не добился всего того, чего добились эти игроки, и сложно сказать, станешь ли ты таким же. Но кто знает?" — цитирует Александер-Арнольда Goal.