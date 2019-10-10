Сульшер сохранит свою работу даже в случае разгромного поражения от "Ливерпуля"

Руководство "Манчестер Юнайтед" выразило свою поддержку главному тренеру Оле Гуннару Сульшеру во время этого международного перерыва.

Напомним, в минувший уикенд "красные дьяволы" потерпели поражение 1:0 от "Ньюкасла", опустившись на 12-ю позицию в Премьер-Лиге и оформив свой худший старт сезона за последние 30 лет.



В результате Сульшер оказался под громадным давлением, а в прессе поползли слухи, что клуб с "Олд Траффорд" уже начал присматривать замену норвежцу, интересуясь Массимилиано Аллегри, Маурисио Почеттино и Юлианом Нагельсманом.



Однако The Times удалось узнать от своих источников в "Юнайтед", что все эти слухи не соответствуют действительности. Руководство "дьяволов" заверило Сульшера, что тот сохранит свою работу даже в случае крупного поражения от "Ливерпуля" на следующей неделе.



Боссы "Юнайтед" отлично понимают, задача какого масштаба стоит перед Сульшером. Перестройка команды в соответствии с выбранной философией требует времени и денег, поэтому клуб готов быть терпеливым.