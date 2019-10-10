Сульшер сохранит свою работу даже в случае разгромного поражения от "Ливерпуля"

Оле Гуннар Сульшер Руководство "Манчестер Юнайтед" выразило свою поддержку главному тренеру Оле Гуннару Сульшеру во время этого международного перерыва.

Напомним, в минувший уикенд "красные дьяволы" потерпели поражение 1:0 от "Ньюкасла", опустившись на 12-ю позицию в Премьер-Лиге и оформив свой худший старт сезона за последние 30 лет.

В результате Сульшер оказался под громадным давлением, а в прессе поползли слухи, что клуб с "Олд Траффорд" уже начал присматривать замену норвежцу, интересуясь Массимилиано Аллегри, Маурисио Почеттино и Юлианом Нагельсманом.

Однако The Times удалось узнать от своих источников в "Юнайтед", что все эти слухи не соответствуют действительности. Руководство "дьяволов" заверило Сульшера, что тот сохранит свою работу даже в случае крупного поражения от "Ливерпуля" на следующей неделе.

Боссы "Юнайтед" отлично понимают, задача какого масштаба стоит перед Сульшером. Перестройка команды в соответствии с выбранной философией требует времени и денег, поэтому клуб готов быть терпеливым.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 10.10.2019 09:00

Количество просмотров Просмотров: 712

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. vyrentz 10.10.2019 09:37 # vyrentz
    Из этого поста можно вынести главную мысль - у МЮ есть философия!
    Какая-то философия и они ее придерживаются))))

    (ответить)

  2. beatles-red 10.10.2019 09:29 # beatles-red
    Правильно. Надо дать ему время. Не все делается сразу. Желательно продлить еще контракт, чтобы он работал уже спокойно и болелы были спокойно насчет судьбы своего менеджера

    (ответить)

  3. quavo 10.10.2019 09:06 # quavo
    нахуй болеть за этих бл.ядей? я выхожу

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: