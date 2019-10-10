"Тоттенхэм" ожидает получить предложение "Реала" по Эриксену в январе

"Тоттенхэм" ожидает получить предложение от "Реала" о покупке полузащитника Кристиана Эриксена в январе.

Не сумев вырваться из Северного Лондона минувшим летом, Эриксен не утратил желание сменить клуб и по-прежнему отказывается от продления сотрудничества.



Действующий же контракт Кристиана истекает уже в конце этого сезона, поэтому в январе у "шпор" будет последняя возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за своего ведущего игрока.



Как стало известно Marca от своих источников, после провальной финальной попытки "Тоттенхэма" сесть с Эриксеном за стол переговоров клуб принял решение продать Кристиана в январе.



Президент "шпор" Даниэль Леви уже отдал своим доверенным людям указание найти наиболее выгодный вариант, чтобы пристроить 27-летнего датчанина в зимнее трансферное окно, и это напрямую касается "Реала".



Не решившись вступить в борьбу за Эриксена минувшим летом, на сей раз, ожидая значительного снижения цены, "Реал" попытается купить Кристиана. В руководстве Королевского клуба считают, что такую выгодную возможность нельзя упускать.