Озил опасается, что уже сыграл последний матч за "Арсенал"

Месут Озил Полузащитник Месут Озил опасается, что он уже сыграл свой последний матч за "Арсенал".

На старте нового сезона стало окончательно понятно, что Озил не вписывается в философию Унаи Эмери, сколько бы испанский тренер "канониров" ни говорил об обратном.

В этой кампании Озил, которому на следующей неделе исполняется 31, сыграл только один матч в Премьер-Лиге и один матч в Кубке Лиги. Отсутствие Месута в заявке Эмери объяснял тем, что другие футболисты заслуживают этого больше.

Сам Озил, зарабатывающий 350 тысяч фунтов в неделю, чувствует, что ему уже не завоевать доверие Эмери. У Месута есть подозрения, что "Арсенал" сделает все возможное, чтобы избавиться от него в январе, утверждает Daily Mirror.

Даже если "канонирам" не удастся найти покупателя на Озила посреди сезона, Месут все равно может уйти — в аренду с субсидированием зарплаты. "Арсеналу" лишь нужно согласие на это самого игрока, потому что минувшим летом, например, немец наотрез отказался уезжать из Лондона.


Метки Арсенал, Озил

Автор mihajlo   

Дата 10.10.2019 08:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 10.10.2019 09:36 # vyrentz
    Иди чмокни своего террориста Эрдогана в гудок, пучеглазая невидимка

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  2. liverpool1892est 10.10.2019 08:53 # liverpool1892est
    Прощай залупоглазик...

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  3. chebrec 10.10.2019 08:06 # chebrec
    31 год всего а ситуация такая как будто 36-37 лет

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