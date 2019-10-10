Озил опасается, что уже сыграл последний матч за "Арсенал"
Полузащитник Месут Озил опасается, что он уже сыграл свой последний матч за "Арсенал".
На старте нового сезона стало окончательно понятно, что Озил не вписывается в философию Унаи Эмери, сколько бы испанский тренер "канониров" ни говорил об обратном.
В этой кампании Озил, которому на следующей неделе исполняется 31, сыграл только один матч в Премьер-Лиге и один матч в Кубке Лиги. Отсутствие Месута в заявке Эмери объяснял тем, что другие футболисты заслуживают этого больше.
Сам Озил, зарабатывающий 350 тысяч фунтов в неделю, чувствует, что ему уже не завоевать доверие Эмери. У Месута есть подозрения, что "Арсенал" сделает все возможное, чтобы избавиться от него в январе, утверждает Daily Mirror.
Даже если "канонирам" не удастся найти покупателя на Озила посреди сезона, Месут все равно может уйти — в аренду с субсидированием зарплаты. "Арсеналу" лишь нужно согласие на это самого игрока, потому что минувшим летом, например, немец наотрез отказался уезжать из Лондона.
10.10.2019 08:00
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Иди чмокни своего террориста Эрдогана в гудок, пучеглазая невидимка
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Прощай залупоглазик...
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31 год всего а ситуация такая как будто 36-37 лет
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