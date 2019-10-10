Ван дер Сар считает, что МЮ не хватает сильных личностей

Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Эдвин Ван дер Сар считает, что "красным дьяволам" не хватает сильных личностей в раздевалке.

Сам Ван дер Сар прибыл на "Олд Траффорд" уже ветераном, отыграв за "Юнайтед" шесть заключительных сезонов своей карьеры. Но то был чрезвычайно успешный в плане трофеев период для Эдвина и клуба.



Ван дер Сар признает, что нынешний "Юнайтед" очень далек от тех высот. Более того, директор "Аякса" даже не видит прогресса у "дьяволов".



"Конечно, они в сложной ситуации. Я ушел оттуда восемь лет назад, проведя там потрясающие шесть лет своей карьеры. Я выиграл четыре титула Премьер-Лиги и поучаствовал в трех финалах Лиги Чемпионов".



"Так что сейчас они далеки от тех высот. Они уже пару раз поменяли главного тренера, но настоящего прогресса у них не видно. Видны лишь изменения — летом он купили молодых и неопытных игроков, которые голодны и полны желания. Это не те игроки с громким именем, что они покупали в предыдущие шесть-семь лет".



"Что касается моего времени, то у нас в раздевалке были Райан Гиггз, Пол Скоулз, Рио Фердинанд, Гари Невилл. Я даже застал Роя Кина. Думаю, у нас всегда были сильные личности. Также я думаю, что за последние пару лет сильные личности исчезли и больше не делают разницу", — сообщил Ван дер Сар ESPN.