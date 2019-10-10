Андрей Ярмоленко: "мальчик со 130-го километра"

Окончательно решив свои проблемы со здоровьем и забив три гола в этом сезоне Премьер-Лиги, Андрей Ярмоленко утвердился в качестве ключевого игрока "Вест Хэма". Именно об украинском фланговом нападающем, который постарается помочь "молотобойцам" пробиться в еврокубки, и пойдет наш рассказ.

В декабре 2006 года пресс-атташе киевского "Динамо" впервые рассказывал о будущем новичке команды, Андрее Ярмоленко.



"Мне тут недавно сообщили, что в 130 километрах под Киевом наши селекционеры нашли мальчика, которого специалисты уже сейчас называют вторым Шевченко". Для начала эту фразу ошибочно приписали главному тренеру "Динамо" Анатолию Демьяненко. Затем она стала "мемом". О "мальчике со 130-го километра" говорили еще много лет — и не в пользу Ярмоленко. В 2007 он оформил свой переход из черниговской "Десны", но еще несколько сезонов не вызывал к себе серьезного отношения.



Это было абсурдное заявление со стороны киевлян. Единственное сходство Ярмоленко и Шевченко на той стадии — в том, что оба были центрфорвардами. Андрей Ярмоленко не обладал выдающимся талантом, и очень скоро его техническая ограниченность была очевидна каждому. Фраза о "мальчике со 130-го километра" была забавной изначально, но на фоне неудачных попыток Ярмоленко прорваться в первую команду она стала символизировать собой непрофессионализм клубной селекции.



Другое дело, что этот статус "футболиста-мема" на таком раннем этапе карьеры не сломал Ярмоленко, а укрепил его характер. Переломным моментом стал сезон 2009/10. Валерий Газзаев, новый тренер "Динамо", сделал Андрея футболистом основного состава, но перевел на позицию левого атакующего полузащитника. Ярмоленко регулярно упускал моменты, Газзаев был готов использовать его в защите, но качества футболиста со временем переубедили публику. Газзаев в Киеве закончил плохо, испортив отношения с ведущими игроками клуба, но Андрей Ярмоленко стал его тренерским наследием в "Динамо".



Заслуга, безусловно, была на плечах самого футболиста. Ярмоленко обладал огромным упорством, не опускал голову и со временем действительно вырос как исполнитель. Его физическая сила, скорость и теперь уже солидный удар сделали Андрея, пожалуй, лучшим украинским футболистом нынешнего десятилетия. Лидер "Динамо" и сборной, Ярмоленко еще несколько лет назад стал привлекать интерес европейских клубов. Да, он никогда не выглядел совершенным игроком — и его матчи против более классных соперников нередко разочаровывали. Но Ярмоленко превратился в машину по меркам украинского чемпионата и давно перерос его уровень.



Решительность Ярмоленко на поле не проявлялась в его карьерных решениях. "Динамо" традиционно удерживает своих лучших игроков, и Ярмоленко отвечал клубу лояльностью. Его переезд в Европу был запоздалым по всем меркам. Ярмоленко было почти 28, когда он перешел в дортмундскую "Боруссию".



Сейчас, по прошествии двух лет, и сам Андрей наверняка понимает, что ему стоило бы решиться на такой шаг раньше. Ярмоленко не был травматичным футболистом в Украине, но он быстро рванул в Дортмунде, а его ахиллово сухожилие подвело форварда уже через несколько месяцев после переезда в Германию. Ярмоленко здорово начинал в Бундеслиге, забил выдающийся гол "Тоттенхэму" в Лиге Чемпионов, но та травма перевернула его карьеру в "Боруссии". Он не был прежним после возвращения, а кризисная команда сменила тренера и приоритеты в пользу оборонительного футбола.



Летом 2018 Ярмоленко переехал в "Вест Хэм", и ситуация повторилась почти полностью, только с худшими последствиями. Он не был на своем уровне в первых матчах за новый клуб, но очень быстро отреагировал на критику тренера. В игре с "Эвертоном" в сентябре прошлого года Мануэль Пеллегрини сделал ставку на контратакующий футбол, а вместе с этим — на быстрого и сильного Ярмоленко, впервые вышедшего в старте. Украинец сделал дубль, и фаны "Вест Хэма", подобно болельщикам "Боруссии" годом ранее, заговорили о потенциальной "машине для убийств" в своем составе.



Через месяц в игре с "Тоттенхэмом" он надорвал ахилл и вылетел до конца сезона. Андрей отправился на операцию уже через два дня, но серьезность травмы удручала. Ярмоленко уже исполнилось 29, и его вторая попытка заиграть в европейском клубе, казалось, оборвалась так же быстро и по тем же причинам, несмотря на все старания футболиста.



Медицинский штаб клуба взялся за серьезный процесс восстановления Ярмоленко. Партнеры по команде поддерживали его морально, пока Андрей наблюдал за происходящим со стороны. Мануэль Пеллегрини регулярно мониторил ситуацию, высоко оценивая потенциал игрока. Сам украинец в очередной раз в своей карьере проявил характер. По словам врачей "Вест Хэма", он не падал духом и брался за все восстановительные программы, вернувшись в июле, когда лондонцы начали подготовку к сезону.



Полноценное возвращение Ярмоленко состоялось в последний месяц, когда он стал самым опасным игроком в атаке "Вест Хэма". Великолепный гол в ворота "Норвича", победный мяч в игре с "Манчестер Юнайтед", еще один гол "Борнмуту". Продлить свою результативную серию с "Кристал Пэлас" не удалось, но Ярмоленко поучаствовал в голе Себастьяна Алле. Почти в каждом матче украинец претендует на статус лучшего игрока в составе своей команды — его игра становится постоянной, а он наращивает уверенность в себе.



Очевидно, что Ярмоленко останется определяющим игроком "Вест Хэма" и дальше. "Мальчик с 130 километра" обладает большим характером, он трудолюбив и готов получать уроки, вне зависимости от возраста. Качество его игры почти не подвергается сомнению, и Андрею важно только оставаться здоровым. Он слишком поздно покинул "Динамо", но эффектный камбэк в составе "Вест Хэма" показывает, что Ярмоленко все так же хорош в умении превосходить ожидания. Не "второй Шевченко", но футболист, который по-прежнему может сделать то, чего не удалось экс-форварду "Челси". Например, покорить Лондон и Премьер-Лигу.







Иван Громиков специально для FAPL.ru