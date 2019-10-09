Петр Чех стал хоккеистом
Бывший голкипер "Челси" и "Арсенала" Петр Чех вернулся в большой спорт, начав карьеру в хоккейном клубе "Гилфорд Феникс".
Напомним, проигранный "канонирами" с Чехом в составе финал Лиги Европы против "синих" в мае стал последним матчем в футбольной карьере Петра.
Минувшим летом Чех вернулся в "Челси", заняв должность технического советника. Однако сейчас Петр решил попробовать себя еще на одном поприще.
Как сообщает Sky Sports, ранее в этом году Чех тренировался с другой хоккейной командой, "Гилфорд Флеймс", а теперь официально присоединился к "Гилфорд Феникс" в качестве голкипера.
Контракт 37-летнего Чеха с "Гилфорд Феникс" рассчитан до конца сезона. Дебютировать на льду Петр должен уже в ближайшее воскресенье.
"Я рад возможности выступать за "Феникс" и участвовать в матчах. Надеюсь, я смогу помочь этой молодой команде достичь своих целей на сезон и постараюсь выиграть как можно больше матчей, когда буду на поле".
"Это будет удивительный опыт после 20 лет в профессиональном футболе. Хоккей — это игра, за которой я любил наблюдать и в которую любил играть, когда был ребенком", — сообщил Чех.
09.10.2019 22:55
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Пенс мозга
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Талантливый человек талантлив во всем
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Старый кукухой окончательно поехал.
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Петя ебу дался.
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С его головой только в хоккей играть
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Это лучше чем переход в Арсенал.
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Ну хоть на старости лет поиграет в мужскую игру с настоящими мужиками, а не с тряпками-ногомячистами.
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