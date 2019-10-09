Петр Чех стал хоккеистом

Петр Чех Бывший голкипер "Челси" и "Арсенала" Петр Чех вернулся в большой спорт, начав карьеру в хоккейном клубе "Гилфорд Феникс".

Напомним, проигранный "канонирами" с Чехом в составе финал Лиги Европы против "синих" в мае стал последним матчем в футбольной карьере Петра.

Минувшим летом Чех вернулся в "Челси", заняв должность технического советника. Однако сейчас Петр решил попробовать себя еще на одном поприще.

Как сообщает Sky Sports, ранее в этом году Чех тренировался с другой хоккейной командой, "Гилфорд Флеймс", а теперь официально присоединился к "Гилфорд Феникс" в качестве голкипера.

Контракт 37-летнего Чеха с "Гилфорд Феникс" рассчитан до конца сезона. Дебютировать на льду Петр должен уже в ближайшее воскресенье.

"Я рад возможности выступать за "Феникс" и участвовать в матчах. Надеюсь, я смогу помочь этой молодой команде достичь своих целей на сезон и постараюсь выиграть как можно больше матчей, когда буду на поле".

"Это будет удивительный опыт после 20 лет в профессиональном футболе. Хоккей — это игра, за которой я любил наблюдать и в которую любил играть, когда был ребенком", — сообщил Чех.


Метки Челси, Чех

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2019 22:55

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  1. fc-oil 09.10.2019 23:10 # fc-oil
    Пенс мозга

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  2. ry-l 09.10.2019 23:04 # ry-l
    Талантливый человек талантлив во всем

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  3. lahmatyj 09.10.2019 23:03 # lahmatyj
    Старый кукухой окончательно поехал.

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  4. brown-ale 09.10.2019 23:03 # brown-ale
    Петя ебу дался.

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  5. ganinilyha 09.10.2019 23:02 # ganinilyha
    С его головой только в хоккей играть

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  6. gavriil 09.10.2019 23:01 # gavriil
    Это лучше чем переход в Арсенал.

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  7. steveg8 09.10.2019 23:01 # steveg8
    Ну хоть на старости лет поиграет в мужскую игру с настоящими мужиками, а не с тряпками-ногомячистами.

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